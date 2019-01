Innovasjon Norge er på jakt etter deg

Alle samfunnstoppene var veldig enige; Rogaland fortjener tittelen som energihovedstad basert på en bredere, mer klimavennlig energisatsing og bedrifter i Rogaland vil tjene på strengere klimakrav. De ikke bare tenker, men også ønsker og vil at bedriftene skal omsette FNs bærekraftsmål til forretningsutvikling. Så da er bare spørsmålet – gjør de det?

Fallet i oljeprisen tvang mange bedrifter ut på jakt etter nye kommersielle muligheter og Innovasjon Norge bidro med kompetanse og kapital til utvikling av nye, mer effektive og miljøvennlige løsninger både i eksisterende og nye bransjer. Problemet var at selv om motivasjonen for nyskaping var høy, var den økonomiske evnen ofte lav.

Bedre tider

For deler av petroleumsnæringen er det nå bedre tider, så evnen til nyskaping burde være på vei opp og ifølge Solamøtet er motivasjonen på plass. Så hvorfor er pågangen lavere? To hypoteser:

Rogalendinger er fantastisk pragmatiske – de utnytter til enhver tid de beste mulighetene. Stenges en dør, snur de seg raskt etter andre åpninger. Det tar imidlertid lang tid før en tjener penger i et nytt marked, og det blir fristende å flytte penger og ansatte tilbake når gamle produkt og markeder blir lønnsomme igjen

Det kreves ofte utvikling av hele verdikjeder og reguleringer for at det skal lønne seg med mer klimavennlige løsninger, ref. elbilandelen i Norge.

Noen er godt i gang; Store og små aktører samarbeider f.eks. om ny teknologi og nye marked i klyngene Norwegian Energy Solutions, Norwegian Offshore Wind Cluster og Stiim Aqua Cluster. Og viktige forutsetninger er på plass; Solamøtet viser forankring hos ledelse og eiere, som er avgjørende for å stå løpet ut. Men min påstand er at flere etablerte bedrifter i Rogaland bør starte eller fortsette omstillingen.

Ta kontakt

Innovasjon Norge er nettopp på jakt etter deg som utvikler produkter og tjenester som løser problem på en bedre måte, og som klarer å ta løsningene ut i markedet. I tillegg til det vi selv kan by på av kompetanse, nettverk og finansiering, kan vi sette deg i kontakt med andre private og offentlige aktører som kan hjelpe bedriften din videre. Våre kontor i 27 land kan bidra inn mot internasjonale marked for bærekraftige og smarte løsninger. Ta en kikk på www.explorer.no som vi samarbeider med utenriksdepartementet om – kanskje din bedrift sine løsninger bør profileres her? Ta kontakt og fortell oss om din bedrift sine ambisjoner. Kanskje vi kan bidra til det Rogaland trenger mer av for å faktisk bli energihovedstad, nemlig å gjøre det?