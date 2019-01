Elsa Kristiansen og Aud K. Knudsen, hhv. leder og styremedlem i Seniorsaken Rogaland/Stavanger har i Aftenbladet 4. januar en del betraktninger om eldreomsorgen i Stavanger.

De påpeker at midlene som kommunen yter til sykehjem og hjemmetjenester over mange år, er skåret ned til beinet. I tillegg har kommunen fått tilleggsoppgaver slik som ferdigbehandling av pasienter etter et kort opphold på sykehuset.

Resonnementet holder ikke vann

Dette siste skal jeg ikke skrive noe om, men konsentrere meg om det første: Rådmannen skriver at vi ikke har råd til flere sykehjemsplasser, men at de eldre, selv om de trenger assistanse, kan bo hjemme. Men vilkåret for at dette resonnementet holder vann, er at den hjemmesykepleien som gis nå, blir betydelig forbedret i forhold til den vi har i dag.

Jeg bor aleine og ser med skrekk fram til den dagen da alderen krever sitt.

Jeg vil ikke si et vondt ord om hjemmesykepleierne – de gjør en stor innsats, gir en oppriktig og varm pleie. Men når de aller fleste pasientene får pluss/minus 20 forskjellige pleiere hjem til seg i løpet av en måned, sier det seg selv at pasientene ikke får den trygghet som alle ønsker at de skal ha.

Jeg er snart 85 år gammel – fremdeles kan jeg både høre og se bra. Jeg kan støvsuge og vaske gulv, kan gjøre innkjøp selv og kan lage mat. Men jeg bor aleine og ser med skrekk fram til den dagen da alderen krever sitt – når jeg er blitt syk og skrøpelig og trenger hjelp til det meste. Det sies så mye fint om tekniske hjelpemidler som skal hjelpe oss gjennom alene-hverdag og hvordan våre kjære skal hjelpe oss når vi trenger hjelp. Vel og bra – men når vi ikke mestrer teknikken, eller når våre kjære rett og slett ikke orker mer eller bor så langt unna at hjelp er fysisk umulig?

Pleierne må ikke skiftets til stadighet

Alle trenger vi varme hender, og vi trenger ikke bare stell fra gode pleiere, men vi må skape trygghet for de eldre. Trygghet skapes ikke bare ved at det er pleiere der, men at de ikke skiftes til stadighet. Kommunen har ressurser nok – bruk dem til å skape trygghet for de eldre og pleietrengende!