Den humanitære situasjonen i Venezuela er nå så alvorlig at den må defineres som kritisk. Fra Caritas Venezuela mottar vi tall som bekymrer oss veldig. Vi hører også om familier som flykter, folk stjeler dyr fra dyrehager eller leter i søppelkasser etter mat –alt på grunn av sult.

Alarmerende tall

Det har vært vanskelig å få god og verifiserbar informasjon om situasjonen, men en ny ernæringsstudie fra Caritas Venezuela for august 2017, viser alarmerende tall som underbygger krisen. Resultater fra fire delstater, der rundt en tredjedel av befolkningen bor, viser at halvparten av barna under fem år er feil- og underernært. Over 15,2 prosent er rammet av akutt underernæring. Dette viser en svært bekymringsfull økning over de siste månedene. Verdens Helseorganisasjon har satt en grense på 10 prosent underernæring blant barn for å ta i bruk betegnelsen «humanitær krise». Dette er årsaken til at Caritas nå karakteriserer situasjonen som en krise, på tross av at myndighetene i landet ikke omtaler situasjonen slik, ei heller har bedt om internasjonal assistanse.

Venezuela produserer kun 30 prosent av maten landet behøver, noe som i kombinasjon med en voldsom inflasjon, skyver matprisene i været. Mat er tilgjengelig, men de høye prisene gjør det umulig for folk flest å brødfø familien. En matkurv med basisvarer koster i dag 12 ganger mer en gjennomsnittlig månedslønn.

Mødre gir sin mat til barna

Våre undersøkelser viser at 80 prosent av husholdningene spiser mindre enn tidligere, og nær 60 prosent av familiene bekrefter at familiemedlemmer avstår fra sine måltider for at andre kan spise. Typisk er det at mødre gir sin mat til barna. Nybakte mødre rammes ekstra hardt. Akutt feilernæring hos barn under seks måneder er dobbelt så høy som hos barn over to år. Årsaken er at gravide og ammende ikke får i seg tilstrekkelig ernæring. Morsmelkerstatning finnes ikke lengre.

Caritas Venezuela er én av få operative hjelpeorganisasjoner i landet og har et aktivt hjelpeapparat med mange frivillige i 71 prosent av landet. Caritas deler ut ernæringstilskudd, proteiner og mineraler, samt medisiner til de mest sårbare.

Verden kvier seg for å blande seg inn i den politiske situasjonen i Venezuela. Likevel, situasjonen er nå så prekær at det internasjonale samfunnet må handle. Caritas Norge deler utenriksminister Børge Brendes syn om at verden ikke kan sitte stille å se på at Venezuela bryter sammen og stabiliteten i regionen trues.

Ytterligere press

Caritas bistår en allerede hardt rammet befolkning med humanitær hjelp, men behovene overgår tilgjengelige ressurser. Vi er nå håpefulle overfor de varslede samtalene mellom regjeringen og opposisjonen, men behovene er uansett store og internasjonal humanitær hjelp er viktig ettersom krisen forverres dag for dag. Vi ber derfor Brende om å øve ytterligere press på myndighetene i Venezuela. Befolkningen der trenger vår støtte nå.