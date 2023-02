Hvilken opplyst strømme­debatt, Aftenbladet?

DEBATT: Stavanger Aftenblad har fått det til å se ut som at strømming av breddeidrett er et nytt fenomen i Norge. Det er det ikke. Strømming har foregått i norsk breddeidrett i snart 10 år.

MyGame-kamera i Askerhallen.

Lars Setsaa Adm. direktør, MyGame

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger Aftenblad har selv strømmet barn ned i 11-årsalderen. Det finnes faktisk flere såkalte «robotkameraer» på norske idrettsarenaer som ikke er MyGame-eide, enn det finnes MyGame-kameraer. Også i Rogaland. Stavanger Aftenblad har selv vist klipp fra kamper som er filmet med slike kameraer. Ingenting av dette har avisen opplyst om i sin dekning.

Å da påstå at man har bidratt til «et bedre opplyst sakskompleks», er å strekke definisjonsmakten vel langt. Det er også underlig når man i samme åndedrag erkjenner et brudd på Vær varsom-plakaten!

Fredag tar sjefredaktør Kjersti Sortland selvkritikk på at avisen ikke har informert om bakenforliggende forhold som kan være relevante for avisens lesere i sakene om MyGame og strømming i norsk breddeidrett: Avisen har verken opplyst om egen historikk eller kommersielle interesser når det kommer til strømming av breddeidrett. Samtidig skriver Sortland at «omtalen har gitt oss akkurat det journalistikk er ment å bidra med i samfunnet: et bedre opplyst sakskompleks».

Les også Sjefredaktør Kjersti Sortland: «Mediene må se seg selv i speilet når det gjelder strømming av barne­idrett»

Aftenbladet

Det er å strekke egen definisjonsmakt vel langt. For hva er det egentlig Aftenbladet har omtalt – og ikke minst ikke har omtalt?

5. desember startet Stavanger Aftenblad en debatt om strømming av norsk breddeidrett. Debatten startet med at en representant fra et lite parti i Stavanger stiller seg kritisk til MyGame, TV 2 og Amedias planer om å strømme kamper fra en rekke norske breddeidretter, fra 15-årsklassen og oppover.

Les også Angriper revolusjon i breddeidretten: – Tror ikke folk er klar over det massive omfanget

Avisen følger opp med politikere fra etablerte partier som avviser kritikken. Stavanger kommune har nemlig sagt ja til strømming av lokal breddeidrett, gitt visse forutsetninger.

Les også – Dersom reglene følges, er det helt greit

Allerede dagen etter går Stavanger Aftenblad ut på lederplass og advarer mot strømming av spillere under 18 år. Spesielt advarer de mot strømmeprosjektet til MyGame og Aftenbladets konkurrenter.

Aftenbladet skriver følgende i sin leder: «Kan ikke tenåringene noe sted få lov til å vokse, feile og feire i fred?», samt det at MyGame argumenter for at det er behov for å rydde opp i et uregulert marked er «syltynne begrunnelser» for å tjene penger på barn.

Les også Aftenbladets leder: «La tenåringene være i fred!»

Samme dag som lederen står på trykk, skriver avisen at den har kjøpt rettighetene til å strømme Rogalandscupen, med ungdommer fra årsklasse 15. De kaller dette sin Champions League. Sportssjef i Aftenbladet, Stig Nilssen, uttaler til egen avis at «Ettersom tv-rettighetene til all seriefotball både i Rogaland og hele landet er solgt til TV 2 og Amedia de kommende sesongene, var det viktig å få på plass en avtale som gjør at vi kan fortsette å formidle direktesendte kamper med [...] nærhet og de kule og kuriøse historiene».

Les også Aftenbladet overtar Rogalandscupen: – Skal bli vår Champions League

Erkjennelse

Som Nilssen antyder, har det lenge vært kjent i bransjekretser at Schibsted, Aftenbladets eier, har vært interessert i noen av de samme rettighetene som MyGame, Amedia og TV 2 sitter på, nemlig norsk fotball, inkludert breddekamper. Ingenting av dette blir nevnt i avisens leder.

Lederen nevner heller ikke at Stavanger Aftenblad og flere andre Schibsted-aviser har strømmet Norway Cup med ungdommer fra 15 år, eller at de har strømmet barn ned i 11-årsalderen i forbindelse med andre turneringer. Ikke noe sted i avisens omtale av strømmesaken nevntes dette.

Det er dette sjefredaktør Kjersti Sortland erkjenner fredag – men først etter at hun har fått kritikk fra Nettavisens Gunnar Stavrum for ikke å opplyse om bakenforliggende forhold som kan være relevante for avisens lesere.

Det er bra at Sortland endelig er åpen om disse forholdene. Men der er selvfølgelig altfor seint. Gitt omfanget av Stavanger Aftenblads kritikk av MyGame, er det også et brudd på Vær varsom-plakaten punkt 2.3. Stavanger Aftenblad har publisert mellom 20 og 30 artikler som vinkler kritisk på MyGame, inkludert artikler produsert av søsteravisen VG, uten å opplyse om forholdene – en eneste gang!

Hvis Stavanger Aftenblad virkelig ønsket å føre en ryddig debatt, og belyse sakskomplekset, kunne de med fordel gitt leserne innblikk i hvordan strømmemarkedet faktisk ser ut. Inkludert avisens egen strømmebusiness. Det siste er et minimumskrav for god presseskikk – som også gjelder i Stavanger!

Andre aktører – og Aftenbladet

Det er blitt strømmet barne- og ungdomsidrett i Norge i 10 år. Vi anslår at det finnes mellom 400 og 500 såkalte «robotkameraer» i norske idrettshaller og fotballarenaer. Ca. 200 av disse er eid av MyGame. Flesteparten er eid av andre aktører som har vært lenger på markedet, som for eksempel Joymo og Veo, som brukes hyppig av norske klubber, også i Rogaland. Ingen av disse følger retningslinjene til Norges idrettsforbund hvor spillere og lag kan reservere seg mot strømming.

Senest denne helgen ble det sendt kamper med gutter 13 år på Joymo.

I juni i fjor skrev Stavanger Aftenblad: «Vi vet at Veo-kameraer blir mer og mer utbredt både på aldersbestemt- og seniornivå i lokalfotballen. I forbindelse med Aftenbladets storsatsing på breddefotballen ønsker vi gjerne å få tilsendt klipp av vakre scoringer, eller elleville driblinger, eller bare andre kuriositeter».

Ikke noen av disse forholdene har Aftenbladet berørt i sin iver etter å dekke saken.

Les også Har du et kult klipp fra lokalfotballen?

Man kan undre seg om Sortland i det hele tatt har hatt en intensjon om å føre en opplyst debatt. Aftenbladet argumenterer for at MyGame er grådige, og at tenåringer bør få ha idretten i fred. Det er helt legitimt. Men Aftenbladets lesere hadde fortjent å få innblikk i avisens historikk knyttet til strømming, og at Schibsted tapte kampen om disse rettighetene.

Nødvendig, ikke «syltynn»

Det finnes kun én strømmeaktør i Norge som har forholdt seg lojalt til idrettens egne retningslinjer for strømming av breddeidrett – det er MyGame. Vi legger til rette for at spillere og lag som vil ha idrett uten strømming kan reservere seg mot dette. Helt anonymt og uten begrunnelse.

På spørsmål om hvordan man kan unngå å bli filmet i Rogalandscupen, svarer Elin Stueland, vaktsjef i Stavanger Aftenblad, på Twitter: «Ved ikke å melde seg på.» Jeg gjentar: «Ved ikke å melde seg på». Ikke bare er dette antagelig i strid med norsk lov, men det står også i sterk kontrast til Aftenbladets leder.

Uttalelsen i seg selv illustrerer godt hvorfor MyGames argumenter om at det er behov for å rydde opp i et uregulert marked, slett ikke er «syltynn», men helt nødvendig.