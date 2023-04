Ikkje bland dyr straum med billeg!

Ivar Andersen Nedstrand

DEBATT: For snart 50 år sidan hadde me debatten om ilandføring av oljå frå Nordsjøen. Ein del går innom petrokjemisk industri som er bygd opp langs kysten, og ein del blir frakta med «mobile røyr» -shuttletankarar- til ulike mottaksapparat.

Når lyser Olje- og energidepartementet (OED) ut blokker for havvind, på Utsira og i søre del av Nordsjøen. Denne strømmen, som er ti gonger så dyr og produsera som den me får frå fjellheimen, blir vel då også ti gonger dyrare å kjøpa for forbrukar. Me må få for alt i verda ikkje blanda denne dyre strømmen med den som før var billeg. Send denne havvindstrømmen direkte til kontinentet og la dei betala «havvindpris», som er ti gonger vår pris.

Det blir hevda at me har for lite kraft her i landet om få år. Ja, om ein slepper alt fritt og krev at «alt» skal vera elektrisk, utan å ta det i rett rekkefølge: først kraftutbygging, så elektrifisering, då vil det bli lite kraft etter kvart.

Å vedta full elektrifisering av plattformene i Nordsjøen utan å forsikra seg om at det er kraft tilgjengeleg, er politisk amatørakrobatikk på høgt plan. Sjøl om installasjonane i Nordsjøen har ulike både spenningsnivå og frekvensar, så vil ei gruppering og samkjøring av desse gje mindre utslepp, då ein kan kjøra kraftstasjonane der ute meir effektivt både for kostnader og miljø. Dette vil gje ein mykje grønare profil og ikkje minst ein reell reduksjon av utslepp frå anlegga i Nordsjøen.