Ja, la skolen få puste!

DEBATT: I Aftenbladets leder 8. april blir det argumentert for at den nye opplæringsloven ikke må bli så detaljert at vi som utgjør den norske skolen, vil trenge oksygentilførsel.

Barn og unge trenger rammer, struktur og å bli møtt av krav fra oss som jobber i skolen. Ved å svekke det handlingsrommet som vi nå har, er det fort at også vi trenger tilførsel av ekstra oksygen for å puste.

Karsten S. Gundersen Spesialpedagog, Oslo

Ettersom jeg selv jobber i barneskolen, ønsker jeg å belyse to av tre hovedtemaer som blir omtalt i denne lederen. Men, med det sagt; jeg synes det er interessante tanker hva gjelder videregående skole. Ikke dermed sagt at unge skal bli fratatt muligheten til å fullføre videregående skole, men det er nå en gang slik at det norske skolesystemet ikke passer alle. Og da er jeg av den oppfatning at man ikke skal «presse» hver og en gjennom den samme trakten. Og det uavhengig av hvor tilpasningsdyktig denne trakten er.

Samfunnet trenger mange forskjellige kompetanser, alle trenger ikke ta en mastergrad etter fullført bachelor. Slik som det også blir poengtert i lederen.

Det andre temaet for lederen er spørsmålet om å bytte ut «tidlig innsats» med «intensiv opplæring», og om dette er til det bedre for de yngste elevene. I lederen blir det advart mot det, da med tanke på at den veien de yngste skal balansere på, som er smal nok som den er, skal bli enda smalere. Selv om hensikten er den beste, så blir det fremhevet at læringstrykket er for høyt, og at «det bør være opp til læreren og andre fagpersoner i skolen å avgjøre». I tillegg «står lovteksten i fare både for å frata læreren faglig spillerom, og eleven nødvendig hjelp og pusterom.»

Hva gjelder det siste, å gi lærere og elever, men særlig elever, nødvendig puste- og lekerom, blir også poengtert i den nyeste episoden av podkasten «Det virker – en podkast om spesialpedagogikk». Da det ble bestemt at barn skulle starte ett år tidligere på skolen, ble det også fra politisk hold lovet at «barnehagepedagogikken skulle følge over i skolen», og være det barna fikk det første året. Altså mer lek og bevegelse.

Dette ble raskt endret på. Det som barn først skulle lære på 2. trinn, ble flyttet ned til 1. trinn. Og forventningene til når barn skal lese, er også flyttet. Det pusterommet barn har behov for, har allerede blitt lite, og det er fort at dette blir ytterligere tappet for luft.

Det siste temaet for lederen er forslaget om å styrke elevdemokratiet, som kan «trekke i retning av å svekke rektors og læreres faglige, voksne handlingsrom». Den enkelte skole har allerede et elevdemokrati i form av et elevråd, og vi i skolen jobber daglig for at barn skal bli sett og hørt. Men når AUF-leder Astrid Hoem sier til VG at hun ikke ser noen fallgruver med dette, vil jeg kalle utsagnet nærmeste naivt. Barn og unge trenger rammer, struktur og å bli møtt av krav fra oss som jobber i skolen. Ved å svekke det handlingsrommet som vi nå har, er det fort at også vi trenger tilførsel av ekstra oksygen for å puste.