Vi vil ha med oss flere kvinner inn i politikken!

DEBATT: I norske kommunestyrer er fire av ti representanter kvinner. Rogaland er et av fylkene hvor kvinneprosenten i kommunestyrene sammenlagt er lavest.

¬ęVil du ha et mer likestilt samfunn oppfordrer vi spesielt til √• krysse kvinner ved √•rets valg¬Ľ, skriver Bente Gravdal og Ann Sesilie Tekfeldt. Bildet er fra 2019.

Bente Gravdal Fylkesvaraordf√łrerkandidat og kvinnepolitisk ansvarlig i Rogaland, Ap

Ann Sesilie Tekfeldt Kommunestyrekandidat og kvinnepolitisk ansvarlig i Stavanger Ap

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvis det bare hadde v√¶rt partiene sine lister som avgjorde hadde kvinneandelen v√¶rt h√łyere, velgerne gir alts√• personstemmer oftere til menn enn kvinner. Hvorfor er det s√•nn? √Örsakene er det mange som har tanker om, vi har ikke fasiten. Men, vi vet at det er mange dyktige og engasjerte kvinner som stiller til kommune- og fylkestingsvalget i √•r. Kvinner som √łnsker, vil og kan gj√łre en innsats for fellesskapet.

Vil du ha et mer likestilt samfunn oppfordrer vi spesielt til √• krysse kvinner ved √•rets valg. P√• den m√•ten kan du bidra til at dyktige kvinner som du heier litt ekstra p√•, f√•r st√łrre muligheter til √• p√•virke ditt lokalsamfunn og din hverdag!

I dagens stadig mer mangfoldige samfunn er det √• sikre likestilling og inkludering en n√łkkeloppgave for enhver samfunnsstruktur. Lokaldemokratiet og lokalpolitikken er ikke noe unntak. Selv om vi har gjort store fremskritt med hensyn til likestilling, er det fortsatt en utfordring √• sikre at kvinner deltar p√• lik linje som menn i beslutningsprosesser p√• lokalt niv√•. Men hvorfor er dette viktig, og hva g√•r vi glipp av n√•r kvinner ikke er tilstrekkelig representert?

√Ö oppmuntre kvinner til √• delta aktivt i lokaldemokratiet er derfor en n√łdvendig investering i v√•r felles fremtid.

Ulike perspektiver

Kvinner bringer med seg unike perspektiver og erfaringer som er avgj√łrende for utviklingen av samfunnet v√•rt. Beslutninger som tas i lokaldemokratiet ang√•r alle borgere, uavhengig av kj√łnn. N√•r kvinner deltar i beslutningsprosessene, s√łrger de for at ulike perspektiver, behov og bekymringer blir h√łrt og inkludert. Dette f√łrer til mer helhetlige og b√¶rekraftige l√łsninger som tar hensyn til mangfoldet i samfunnet.

Lokalsamfunn har et mangfold av innbyggere, b√•de i alder, kj√łnn og bakgrunn. Det er derfor naturlig at ogs√• de som representerer lokalsamfunnet gjenspeiler denne sammensetningen. N√•r kvinner er underrepresentert i lokalpolitikken, blir politiske organer ikke en korrekt refleksjon av samfunnet de tjener. Dette kan skape en avstand mellom politikere og borgere, og kan ogs√• f√łre til beslutninger som ikke tar hensyn til reelle behov og utfordringer som kvinner st√•r overfor.

Rollemodeller for fremtiden

Folkevalgte kvinner fungerer som viktige rollemodeller for unge jenter og kvinner i lokalsamfunnet. N√•r jenter ser kvinner som er aktive og engasjerte i politikken, blir det lettere for dem √• forestille seg en fremtid der de selv kan ta del i beslutningsprosesser og p√•virke samfunnet. Dette er spesielt viktig for √• bryte ned tradisjonelle kj√łnnsstereotyper og √• oppmuntre jenter til √• bruke stemmen i det offentlige rom.

Kvinner kan ogs√• bidra til √• skape mer inkluderende politiske arenaer. Deres tilstedev√¶relse kan f√łre til endringer i kulturen og dynamikken i politikken, som igjen kan gj√łre det mer attraktivt for kvinner √• delta. Dette kan bidra til √• bryte ned barrierer som tidligere har holdt kvinner utenfor, og skape en positiv sirkel av √łkt deltakelse.

Hva går vi glipp av?

Når kvinner ikke er tilstrekkelig representert i lokaldemokratiet og lokalpolitikken, går samfunnet glipp av muligheten til å dra nytte av deres unike perspektiver, kompetanse og erfaringer. Beslutninger som tas i deres fravær kan være ensidige og ikke fullt ut ta hensyn til befolkningens mangfoldige behov. Dette svekker demokratiet vårt og kan hindre utviklingen av inkluderende og rettferdige samfunn.

√Ö oppmuntre kvinner til √• delta aktivt i lokaldemokratiet er derfor en n√łdvendig investering i v√•r felles fremtid. Det handler ikke bare om likestilling, men ogs√• om √• skape bedre og mer representativ politikk som tjener hele samfunnet p√• en rettferdig m√•te. Bruk stemmeretten, den betyr noe. Og kryss en kvinne!