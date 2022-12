Friheten til pasienten er viktigere enn friheten for markedet

DEBATT: 7. desember skrev Kornelius Vold fra Rogaland Unge Høyre et innlegg hvor han kritiserte regjeringens helsepolitikk og mente at det aller viktigste var at folk fikk den hjelpen de trenger. Det er vi i AUF helt enige i.

Det er den frie etableringsretten for private aktører regjeringen nå avvikler, for å sikre at ressursene våre går til å gjøre vår felles helsetjeneste så god som mulig.

Hannah Hope Styremedlem for Rogaland Arbeiderparti.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er også derfor vi er helt enige med regjeringens avvikling av høyresidens såkalte fritt behandlingsvalg. Blant alt vi er enige om at noe så grunnleggende i livet som helse, må være et offentlig ansvar. Det er lite annet som kan gjøre oss like sårbare som når vi selv eller noen vi er glad i får problemer med helsa.

Det er også derfor vi i sosialdemokratiet alltid kommer til å ta kampen for et sterkt, offentlig helsevesen som alle kan ha tillit til at vil være der for dem. Det er ikke forenelig med høyresidens privatiseringsreform, også kjent som fritt behandlingsvalg. Såkalt fritt behandlingsvalg tar ressurser fra offentlige helsevesenet som skal tilby den samme, trygge hjelpen til alle uansett, og gir det til private aktører uten det samme ansvaret.

Det ser man i praksis gjennom hvordan de fleste private tilbudene som kom av ordningen, etablerte seg noen steder i østlandsområdet, og ikke rundt om i landet for å sikre alle tilgang på helsehjelp, uavhengig om du bor sentralt eller i distriktet. De private tilbyderne står også naturligvis fritt til å velge å konsentrere seg om de pasientgruppene de måtte ønske seg eller finne mest lønnsomme, ikke etter hva det er behov for.

Evalueringsrapporten fra 2021 viste også at ventetiden ikke har gått noe særlig ned. Samtidig tapper de det offentlige helsevesenet, som vi kan kreve og forvente at skal være overalt og hjelpe til med alt, for ressurser. Friheten til å velge hvilket sykehus man vil, fortsetter. Muligheten for samarbeid mellom offentlige, private og ideelle aktører fortsetter også. Det er den frie etableringsretten for private aktører regjeringen nå avvikler, for å sikre at ressursene våre går til å gjøre vår felles helsetjeneste så god som mulig.

Det er rettferdig, sosialdemokratisk politikk som prioriterer det viktigste. For i tillegg til avvikling av fri etableringsrett, styrker for eksempel også regjeringen feltet for rus og psykisk helse med 300 millioner kroner, hvor halvparten skal gå til spesialisthelsetjenesten ved sykehusene. Det er viktig, sosialdemokratisk politikk. Høyresidens oppfatning av frihet handler mest om friheten til markedet. For sosialdemokratiet er friheten man får av å kunne stole på vår felles helsetjeneste viktigst.