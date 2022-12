EUs fjerde energipakke er det siste Norge trenger nå

DEBATT: I sitt svar til Hilde Øvrebekk i strømdebatten hevder Nikolai Astrup freidig uten fnugg av bevis at det nå gjelder å sikre folk og bedrifter trygghet i en krevende situasjon. I så fall er EUs fjerde energipakke den siste Norge bør gå inn for.

Miljøvernminister Barth Eide har nettopp vært på naturvernkonferanse i Montreal. Den turen kunne han ha spart seg, for her hjemme går regjeringen inn for naturødeleggende vindkraft både på land og til havs.

Thor Krefting Nissen Oslo

Dette vil gi varige høye strømpriser i Norge, og sannsynlighet for konkursras i norsk industri. Er Høyres trygghet for industrien høyere strømpris?

Skal Norge tenke på egen industri, sikring av arbeidsplasser og industriens konkurransekraft, bør Norge reversere Energiloven, gå ut av ACER-avtalen, gå ut av Nordpool og sterkt begrense strømeksporten. Strømprisen blir nå markedsbestemt og Norge har ingen innflytelse på eksporten av strøm. Hvis ikke Norge kan få reforhandlet strømavtalen med EU innenfor EØS-avtalen og ACER, bør Norge gå ut av ACER og Nordpool, og om nødvendig gå ut av EØS-avtalen. Det vil ha absolutt null negativ betydning for Norge, da EU og Norge er sterkt gjensidig avhengig av hverandre handelsmessig.

Norge har ikke noe underskudd på kraft. Det norske borgere og industrien trenger er fornuftige politikere som kan forvalte norske vannressurser på en fornuftig måte, til beste for borgerne og norsk industri. Det ser det ut til å være en sterk mangel på. Vindkraft bør totalforbys da det er ødeleggende for både miljø og natur, men Astrup og Høyre viser at de har null interesse for bevaring av miljø og natur når Astrup viser Høyres uansvarlige holdning ved å kreve at tempoet må opp og konsesjonsbehandlingstiden må ned. Istedenfor burde alle vindkraftprosjekter bli avkrevd 75 prosent flertall i en lokal folkeavstemning og 50 prosent av inntektene.

Miljøvernminister Barth Eide har nettopp vært på naturkonferansen i Montreal der målet var å ta mer vare på naturen. Den turen kunne han ha spart seg, for her hjemme går regjeringen inn for naturødeleggende vindkraft både på land og til havs. Høyre er like hyklerske og naturfiendtlig som Ap, om ikke enda verre.