MDG velger bort natur i Stavanger

DEBATT: MDG skriver i et leserinnlegg at de er det fremste partiet på naturvern, men hvorfor har MDG og flertallspartiene da valgt bort naturen i Bokkaskogen og Texaslunden i Stavanger?

Hvis MDG tenker mest på naturvern, hvorfor stemte da partiet for å rive de nyplantede trærne i Bokkaskogen?

Mette Vabø Ordførerkandidat Stavanger Venstre

Sammen med klimaendringene er tap av natur den største trusselen mot livskvaliteten og friheten til oss mennesker. For oss i Venstre har naturen en verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi skal kunne leve et godt liv.

Natur er en forutsetning for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft. Ikke minst er naturen den aller viktigste forsikringen vår mot ødeleggende klimaendringer, både ved at naturen binder opp klimagasser, den verner oss mot flom, hetebølger og andre konsekvenser av høyere temperaturer.

Hva skjedde ved Mosvatnet?

Området rundt Mosvatnet er et helt unikt naturområde som ligger nært sentrum, men likevel innehar et enormt naturmangfold. Dette området har sittende flertallspartier (Ap, SV, FP, MDG, Sp og Rødt) gått løs på denne perioden. Det første eksempelet er Bokkaskogen, hvor det ble vedtatt å tilbakeføre et gammelt asfaltert område til natur. Noe som ble foreslått av flertallspartiene selv. Dessverre var de ikke helt enige med seg selv, og ombestemte seg og ville rive ned trærne igjen for å lage aktivitetsflater.

Dette har Naturvernforbundet klaget på, likevel velger flertallspartiene å kjøre på, og står nå i fare for å bli skyldige i miljøkriminalitet dersom tiltaket bryter med naturmangfoldsloven. Venstre har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker at trærne blir stående. Vi trenger mer natur, ikke mindre.

I Stavanger er vi i Venstre en forkjemper for bevaring av naturen vår. Dette har vi også vist ved behandlingen av familieparken ved Texaslunden. Her har flertallet, inkludert MDG, satt i gang et forprosjekt for å bygge ned natur og lage familiepark. Mens Venstre mener at det allerede i dag er nok muligheter for familieaktiviteter ved Mosvatnet, med blant annet tre ulike lekeplasser og en kunnskapsløype.

Grønne lunger

Her vil Venstre vil, i liket med Eiganes og Våland kommunedelsutvalg, ikke bygge ned naturen her. Texaslunden har et viktig naturmangfold som må bevares, i tillegg er det et viktig sted for det flotte, unike fuglelivet vi har ved Mosvatnet. Venstre kjemper for at Stavanger skal ta ansvar for å bekjempe klimakrisen og naturkrisen. Vi vil legge hensyn til klima, miljø og naturvern til grunn i alle politiske vedtak. Vi må se det potensial som ligger i byens grønne lunger som et trygt sted for det biologiske mangfoldet, samtidig som det skal være et fristed for mennesker, der man blir invitert til kreativ lek med naturen i sentrum.

Vi skal ta Stavanger framover. Samtidig skal vi sikre det unike natur- og kulturlandskapet i kommunen vår. Å verne naturen er en av de aller viktigste oppgavene for Venstre de neste årene, og det er en kamp vi skal ta.