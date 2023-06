La meg forklare hvorfor sommeravslutningene er et problem

Fortsett for all del å arrangere kjekke aktiviteter for både barn og voksne. Bygg flokk og bygg samfunn. Men kan vi spre det mer ut over året?

Herdís Sigurgrímsdóttir Stavanger

Jeg er et flokkdyr som er glad i flokken min på fem og jeg er en entusiastisk deltaker i samfunnet. I prinsippet er jeg enig med Natasja Askelund, når hun ønsker at vi bygger fellesskap, heller enn å sutre over sommeravslutninger og julesamlinger. Men denne trebarnsmoren gruer seg likevel til juni og desember. Hold pusten og hold ut, tenker jeg hvert år, vent til stormen har lagt seg.

Debatten avsporer raskt og effektivt når kronikkskriverne klager over innholdet og deltakerne i sommeravslutningene: falsk barnesang og innholdsløs småprat. Da kan andre kaste seg over at dagens foreldre har vondt i viljen; at de ikke gidder. «Du har vel valgt å få barn, eller?!», roper de høylytte, som gjerne ikke lenger har barn i skolealder selv.

Samlet belastning er stikkordet

Men jeg tror ikke at foreldre egentlig er oppgitt over falsk sang, eller tvangsmingling med andre foreldre. Det er ikke egentlig innholdet eller formen på sommeravslutningene som er problemet. Det er mengden.

Jeg har en jobb der jeg pleier omgang med naturmangfoldloven. Jeg tror den kan hjelpe oss forstå. Paragraf 10 pålegger oss å vurdere samlet belastning som et økosystem blir utsatt for.

Tenk deg at en bonde får tillatelse til å flytte på en bekk, for å få et større og mer sammenhengende dyrket areal. Flere har gjort det før ham. Naboen ønsker deretter å gjøre det samme, men det er ikke gitt at han får lov. For hvert inngrep må man nemlig vurdere om den samlede belastningen kan bli større enn det som livet i bekken tåler.

Det er ingen som vurderer samlet belastning på barnefamilier i juni og desember. Det ville jo ikke gått an. Et stort antall driftige personer sitter hver på sin kant og vil gjøre noe kjekt for barna. Og det applauderer jeg. Jeg takker alle som ofrer noe for å bygge flokk.

Likevel må vi se på den samlede belastningen. Da må vi ned i detaljene. I vår familie har vi barn i 3. og 4. klasse og siste år i barnehage. De første tre ukene i juni har familien hatt: tre samlinger med klasse/barnehage, to samlinger med håndball, én med fotball, to sommerkonserter. Allerede er vi langt over det Askelund anslår er «én dag, kanskje fire».

Når kjekt ikke er kjekt lenger

I tillegg må vi huske bursdagene. Juli er måneden det fødes flest barn her, utenom juni og august. På grunn av fellesferien er det over gjennomsnittet med barnebursdager i juni og august. Så langt i juni har våre barn bare vært i fire barnebursdager. Ofte har det vært enda flere. Det er nok mange som har utsatt til august, for juni var for travel.

I tillegg er det ekstra mye kjekt i skoletiden, som krever at foreldrenes minne. Husk gymtøy til idrettsdag. Bamse og pysj til pysjfest. Grav refleksvestene frem igjen til en skoleforestilling inspirert av Viggo Venn. Og husk noe godt i matboksen til turdagen. Jeg heier på kjekke ting for ungene. Men når vi skal vurdere samlet belastning og forstå helheten, må det med.

Alt dette kommer på toppen av den jevne tidsklemma. For lekser må uansett gjøres og treninger rekkes. Næringsrik mat må alle få, og noen må vaske den skitne shortsen.

Og de voksnes sommeravslutninger på jobb og fritidsaktiviteter, fem, er ikke med, i tilfelle dere lurte. Men jeg synes det er relevant å nevne at det i samme periode også har vært et FAU-møte og et foreldremøte som skolen kalte inn til.

Jeg registrerer at foreldrerollen har generert om lag én ekstra aktivitet hver arbeidsdag i løpet av tre uker sammenhengende. Heldigvis er vi to friske foreldre. Andre blir utsatt for det samme, med verre forutsetninger. Men vi har begge full jobb, med mye som skal leveres før ferien.

Jeg måtte ta timeout

Til de som ønsker å si noe om vår manglende grensesetting. «Si nei, da vel!» I offentlig forvaltning har vi noen ganger anledning til å si: Nei, du får ikke lov til å grave opp den bekken, selv om naboen din fikk lov. Den samlede belastningen ville blitt for stor.

Men som forelder, er det langt vanskeligere. Vi mennesker er flokkdyr, og strekker oss langt for å møte forventningene som flokken stiller. Foreldre forventes å stille opp for ungene sine. Det er vanskelig å si nei, både til ungene og andre foreldre.

Konsekvensen? Dette er anekdotisk bevis, men jeg har kjent belastningen øke hele juni, og måtte omsider kaste inn håndkleet og holde sengen en halv uke. Jeg holdt pusten, holdt ut, men stormen tok meg til slutt.

Så hva kan vi gjøre? Fortsett for all del å arrangere kjekke aktiviteter for både barn og voksne. Bygg flokk og bygg samfunn. Men kan vi spre det mer ut over året? Ta august, om dere må ha sommervær. Februar og mars er underutnyttet, oktober og november likeså. Prøv å redusere og spre samlet belastning. Vi prøver så godt vi kan, men dette økosystemet er presset til randen.