Det er vel viktig å vinne også for idrettsutøvere med funksjonshemning?

DEBATT: Idrettspresidenten synes det viktigste er at de norske utøverne koser seg og finner nye venner på Special Olympic World Summer Games. Ikke at de vinner. Ville noen sagt dette om Jakob Ingebrigtsen eller Geir Gulliksen?

Innsenderen mener idrettspresident Zaineb Al-Samarai ikke ga nok anerkjennelse til de norske vinnerne i World Summer Games å Dagsrevyen nylig. Bildet viser gullvinner i rytmisk gymnastikk, Sofia Mathisen.

Målfrid J. Frahm Jensen Sandnes

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai har nylig tiltrådt vervet som hele Norges idrettspresident. Idrettspresident for folk både med og uten funksjonsnedsettelser. Presidentens første internasjonale mesterskap som hun besøker i rollen som idrettspresident er Special Olympics World Summer Games 2023 i Berlin. Deltakerne som representerer Norge tar mange medaljer, som norske deltakere også gjør i store mesterskap for såkalt funksjonsfriske.

På Dagsrevyen 21 onsdag 21. juni forteller presidenten at det har vært ordentlig gøy å oppleve arrangementet og at hun koser seg.

Norge tar flere medaljer, blant annet i rytmisk gymnastikk hvor Sofia Mathisen tar gull, sølv og bronse. Lise Møgster tar tre gull i turn og Maria Nyborg Frøysok tar gull i dressurridning. Reporteren opplyser at Norge også tar medaljer i svømming og bowling.

Idrettspresidenten kommenterer seierne slik: Vi har tatt flere medaljer, men det aller viktigste er at våre utøvere har hatt det gøy, de har deltatt og de har fått venner på kryss og tvers, og det har vært ordentlig idrettsglede her i Berlin.

Hadde idrettspresidenten kommentert et arrangement hvor mellomdistanseløper Jakob Ingebrigtsen, sprangrytter Geir Gulliksen eller langrennsløper Therese Johaug deltok med at det viktigste var at de hadde hatt det gøy, at de deltok og fikk venner på kryss og tvers?

Det kan være like viktig å vinne for en med utviklingshemning eller funksjonshemning som for en funksjonsfrisk. Noen deltar for å delta. Andre deltar for å få medalje. Enkelte gir alt for å vinne. Være best. Stå på pallen. Også personer med ulike funksjonshemninger liker å av og til være best.

Selv om mange har vunnet personlige seirer under Special Olympics uten å ha fått medalje, går det likevel an for presidenten å gi anerkjennelse til de som tar medalje, uten å diskreditere de som ikke gjør det. Selvsagt er det også mange gode enkeltprestasjoner som ikke ga medalje, på lik linje som det er i alle mesterskap.

7000 deltakere deltok. Norge reiser hjem med 16 gull, 22 sølv og 13 bronsemedaljer. Jeg håper idrettspresidenten ved neste anledning også roser den enkelte utøver for dens fantastiske prestasjon og ikke bare fremhever at de har hatt det gøy og fått nye venner.