La Mosvatnet få fred!

DEBATT: Gresset har så vidt blitt grønt langs den nye flotte bekken ved Texaslunden før det politiske flertallet i Stavanger vil ha gravemaskinene tilbake. Vi tenker det holder med inngrep nå.

Det finnes ingen folkekrav om å lage tivoli rundt hele Mosvatnet på bekostning av grøntareal. Tvert imot. Folk ser ut til å ville ha naturområdene sine i fred.

Tormod W. Losnedal Stavanger Høyre

Cille Ihle Stavanger Høyre

Denne gang skal gravemaskinene grave opp den store marken, sette opp benker, bord og vippedyr – og lage park der fuglene bor. La Mosvatnet få fred. Heldigvis er det en tverrpolitisk enighet i bydelen.

I FNs tiår for naturrestaurering bør ikke kommunen bli tvunget til å bruke sju millioner kroner på et tiltak ingen etterspør. Det finnes ingen folkekrav om å lage tivoli rundt hele Mosvatnet på bekostning av grøntareal. Tvert imot. Folk ser ut til å ville ha naturområdene sine i fred. Bruk heller penger på å styrke det biologiske mangfoldet ytterligere, og gi oss som går tur her tilgang på enda bedre naturopplevelser.

Fra før av leker barna på lekeplassen ved Nordahl Griegs vei, tar en bolle på Mostun eller Kunstmuseet, snurrer seg på karusellen på Mosvangen og klatrer høyt i den nye Tretoppen klatrepark. Kanskje drar de også over den store kulverten som foreløpig mangler innhold, og innom den nye parken ved trafostasjonen for å hive pinner i pytten. Forhåpentligvis klatrer de i noen trær på veien, hopper i en sølepytt og graver litt i jorden.

Mulig turen avsluttes i aktivitetsområdet ved Bokkaskogen barnehage, et aktivitetsområde som for øvrig er vedtatt utvidet inn i et felt der trær nylig er plantet. Nok en gang må natur vike til fordel for alle andre gode formål. I Høyre tenker vi at det er nok nå. Det var også Frp og Venstre tidlig tydelige på, og etter hvert også alle andre partiers representanter fra Eiganes og Våland. Vi håper det politiske flertallet lytter til lokal motstand og skrinlegger dette prosjektet. Vi har mer enn nok tilrettelagte arealer rundt Mosvatnet.