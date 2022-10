Ikke bare forskere forsker

KRONIKK: «Jeg opp­lever at mine er­faringer har hatt be­tydning for kunns­kaps­utvikling i et felt som er viktig for meg», sa en pårørende­representant.

Både brukere og pårørende har en naturlig plass innen helseforskning for å utvikle kvalitet og sikkerhet i sykehjem og hjemmesykepleie.

Ingunn Aase Professor, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS

Siri Wiig Professor og senterleder, SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, UiS

Eline Ree Førsteamanuensis, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS

Sitatet over er fra en pårørenderepresentant som var involvert i forskningsprosjektet SAFE-LEAD, som utviklet et verktøy for ledere i sykehjem og hjemmesykepleien for å støtte dem i deres kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. Prosjektet har hatt stor grad av brukerinvolvering i forskningen.

Brukerinvolvering er et samlebegrep for aktiv involvering av brukerne i et forskningsprosjekt. For dette prosjektet har dette medført at vi har involvert ledere, seniorer, pårørende, pasient- og brukerombud og ansatte i kommunehelsetjenesten i hele forskningsprosessen, fra planlegging og gjennomføring til formidling av resultater. Vi deler erfaringer og vårt syn på viktigheten av dette for både praksisfeltet og forskningen.

Hva gjorde vi?

Brukere ble involvert gjennom hele det femårige forskningsprosjekt. Allerede fra planleggingsfasen ansatte vi brukere fra praksisfeltet med ulike kompetanser som medforskere. Her bidro de i utviklingen av verktøyet og opplæringsmaterialet og sørget for at det ble optimalt tilpasset den kommunale hverdagen hvor verktøyet skulle benyttes.

Medforskerne bidro også med rekruttering av sykehjem og hjemmetjenester og sørget for at relevante ledere i kommunene ble involvert for å teste verktøyet og opplæringsmateriale vi hadde utviklet.

Videre i implementeringsfasen var medforskerne en del av forskerteamet som reiste ut til kommunene og støttet lederne i innføringen av verktøyet. Medforskerne deltok aktivt i gjennomføring av intervju og observasjon av ledere og ansatte, samt i analysearbeidet av datamaterialet.

Medforskerne var også aktivt involvert i evaluering og formidling. De ledet egne evalueringsaktiviteter og bidro til utvikling av en forenklet versjon av verktøyet slik at dette kunne nå enda bredere ut til ledere i sykehjem og hjemmetjenester. Medforskerne formidlet resultater gjennom presentasjoner, bokutgivelse og artikler.

I SAFE-LEAD-prosjektet var det satt av god tid til å bli kjent, til å ha diskusjoner og til å bygge relasjoner. Vi erfarte at det ble utviklet en god dialog og et godt samarbeid mellom forskermiljøet vårt ved Universitetet og de ulike medforskerne – noen med hovedstilling i kommunehelsetjenesten, andre hadde bruker- og pårørenderoller.

Brobygging

Medforskere bidrar til å bygge bro mellom forskning og praksis. Forskerne vet hvordan forskning fungerer, og medforskerne vet hvordan praksis fungerer. Medforskerne besitter kunnskap om hvor skoen trykker i helsetjenestene, og de åpner dører til praksisfeltet. Brukerinvolvering sikrer i større grad at tiltak som utvikles svarer til et reelt behov i praksis, er tilpasset målgruppen, og godt forankret i organisasjonen.

I vårt prosjekt bidro medforskerne til økt informasjon og evaluering underveis i utviklingen, da de i større grad kjenner til utfordringer hos lederne ute i tjenesten. Brukerinvolvering sikret derfor at vi kunne tilpasse verktøyet til ledernes praksishverdag i kommunehelsetjenesten, samt at vi nådde et bredere publikum.

Både medforskere og universitetsbaserte forskere erfarte at det var nyttig og nødvendig å bli involvert og involvere seg. Vi lærte å arbeide sammen for å styrke både prosess og resultat i forskningsprosjektet, og opplevde at dette bidro til økt forståelse, legitimitet og relevans av forskningen.

Et slikt forskningssamarbeid med involvering av brukere som medforskere, byr på utfordringer både med å finne tid til at alle deltagerne kan møtes, og med at det må skapes en gjensidig forståelse gjennom utviklingen av et felles språk.

Andre mulige utfordringer er at kostnader kan veie tyngre nytte i helsetjenesteforskning. Derfor er det behov for mer diskusjon om når brukerinvolvering er passende. Det må tas hensyn til etiske forhold og mulig påvirkning av forskningsprosessen. Vi vil imidlertid påpeke at vi i vår studie imøtekom vi dette gjennom å ha en åpen dialog og respekt for hverandre. Refleksjoner underveis om f.eks. maktforhold i forskningsprosjektet er nødvendig.

Veien videre

Brukerinvolvering i forskning er en forventning som forskere innen helsetjenesten må forholde seg til. I vårt forskningsprosjekt bidro brukerinvolvering til innsyn i praksisfeltet på nye måter. Dette forskningssamarbeidet, med brukerinvolvering over fem år, bidro til at ideer ble testet ut, vi fikk tilpasset forbedringstiltak til den lokale konteksten, vi sørget for god forankring, brukervennlighet og relevans.

Brukerinvolvering må tilrettelegges og krever at det etableres gjensidig tillit og anerkjennelse av hverandres kompetanse og bidrag.

Veien videre innen helsetjenesteforskning vil trolig innebære en enda større grad av innovative måter å utføre forskning på som integrerer forskning og praksis enda tettere for å løse fremtidens helsetjenesteutfordringer og sikre kvalitet og sikkerhet i tjenesten.

Kronikken er skrevet i samarbeid med: Terese Johannessen, førsteamanuensis ved UIA; Elisabeth Holen-Rabbersvik, teamleder utvikling og kompetanse, Kristiansand kommune; Line Hurup Thomsen, daglig leder, HelseCampus Stavanger, UiS; Torunn Strømme, ph.d.-student ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, UiS; Berit Ullebust, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester, Vestland fylke (Sogn og Fjordane); Lene Schibevaag, forskningskoordinator ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS; Hilda Bø Lyng, førsteamanuensis/post doc., SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, UiS.