Jordvern – ikke bare for bonden

DEBATT: Klepp Høyres innlegg der de tar til orde for at statssubsidierte bønder av og til må godta at matjord må vike for samfunnets beste, er oppsiktsvekkende og viser liten forståelse for hva jordvern betyr.

Jordvern handler om å ta vare på den felles, ikke fornybare og samfunnskritiske ressursen som må til for å produsere mat – ikke bare til dagens befolkning, men også til generasjonene som kommer etter oss.

Henning Røyneberg Nestleder i Jordvernforeningen i Rogaland

Samfunnets beste er, ifølge Klepp Høyre, datalagringssenter bygget på jordbruksareal. Matjorda er bondens produksjonsgrunnlag. Uten matjord – intet korn, ingen grønnsaker eller gras til dyra. Men jordvern handler langt ifra bare om bondens beste. Jordvern handler om å ta vare på matjord slik at den kan brukes til det den er ment for – å produsere mat til hele samfunnet, år etter år.

Det handler om å ta vare på den felles, ikke fornybare og samfunnskritiske ressursen som må til for å produsere mat – ikke bare til dagens befolkning, men også til generasjonene som kommer etter oss. Det handler om selvforsyning. Og det handler om matberedskap. I 2020 var den norske selvforsyningsgraden, korrigert for importfôr på 40 prosent. Det viser allerede hvor avhengige vi er – og kommer til å være – av å importere mat.

I en urolig tid i Europa og verden bør vi forsøke å styrke selvforsyningsgraden, ikke svekke den. Det knytter seg i tillegg etiske spørsmål rundt det å importere store mengder mat. Vi er heldige som bor i et land med stor kjøpekraft. Men hva med dem uten samme kjøpekraft, de stadig flere millionene mennesker som ikke får tak i den maten de trenger? Skal vi ha som forutsetning for vår egen matberedskap, at vi alltid kan kjøpe det vi måtte trenge, uten tanke på hvem som trenger maten enda mer?