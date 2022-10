Kva historia kan og ikkje kan lære oss om krig i Europa

KRONIKK: Etterpå­klokskap gjer at historia ikkje alltid er ein god lære­meister for å forstå vår eiga tid.

30. september 1938 vifta Storbritannias statsminister Neville Chamberlain med avtalen med Adolf Hitler om fred i Europa. «Fred i vår tid!» erklærte han. 11 månader seinare starta andre verdskrig med Tyskland sitt angrep på Polen. Bomma Chamberlain fordi han trekte lærdom frå opptakten til første verdskrig?

Vidar Fagerheim Kalsås Førsteamanuensis i historie, historiedidaktikk og historiekultur, UiS

I det offentlege ordskiftet om krigen i Ukraina, blir det ofte nytta historiske analogiar og referansar for å setje dagens situasjon i perspektiv. Men er slik bruk av historia treffande for dagens situasjon? Er historie eigentleg ein god læremeister for å forstå den situasjon som krigen representerer?

Historia sin orienterande funksjon

Russlands krig mot Ukraina er ein ny og skremmande situasjon for dei fleste av oss. I forsøka på å forstå krigen er det fleire som har gripe til ulike historiske referansar for å analysere krigen og situasjonen i Europa.

Og historiske parallellar kan openbart ha ei nytte for å forstå dagens situasjon. Historisk innsikt i imperialismen på 1800- og 1900-talet kan til dømes gi oss ei ramme for å forstå Russland sine imperialistiske motiv for krigen i Ukraina. Og utviklinga under den kalde krigen kan også gi oss eit rammeverk for å tenke om kva som hindrar at motstridande stormakter endar i ein «varm krig».

I det offentlege ordskiftet blir vi presenterte for historiske analysar som peikar mot motstridande lærdomar:

Enkelte har peika på opptakten til første verdskrigen for å åtvare mot kor raskt sabelrasling kan eskalere til ein storkrig, trass i at ein langvarig verdskrig ikkje var intensjonen hos dei leiande stormaktene.

Andre har peika på opptakten til andre verdskrigen, og til den britiske statsministeren Neville Chamberlain sin utanrikspolitikk, for å åtvare mot å vere ettergivande mot diktatorar med imperialistiske ambisjonar.

Kva historie ein vel å vise til vil verke inn på korleis ein forstår dagens situasjon.

Desse ulike historiske referansane, og lærdomane som blir trekte frå dei, illustrerer ei av rollene som historia spelar i det offentlege ordskiftet. Historia fungerer som ein orienterande reiskap i samtida. Historiske referanserammer hjelper oss til å fortolke ein ny situasjon, og dei peikar oss mot potensielle, framtidige utviklingstrekk.

Dermed påverkar også dei historiske referansane kva handlingsalternativ som verkar rasjonelle i møte med nye situasjonar.

Fortida sine menneske levde

og handla innanfor den same

usikre framtidshorisonten

som vi må leve med i dag.

Kva historia ikkje kan lære oss

I dag veit vi at statsminister Neville Chamberlain sine forsøk på å halde på freden i Europa gjennom ettergjeving og avtalar med Hitler var fånyttes. Men dette er ein lærdom vi først kan trekke i etterpåklokskapens ljos.

For Chamberlain sjølv var det nettopp etterpåklokskapen og den historiske lærdomen frå den første verdskrigen som gjorde at han, nesten til ein kvar pris, forsøke å halde på freden i Europa.

Og det er denne etterpåklokskapen som gjer at historia ikkje alltid er ein egna læremeister. Vi kan lett ende med å trekke skråsikre lærdomar frå fortida, lærdomar som vi tilpassar til nye og særeigne situasjonar i vår samtid. Dermed kan vi òg ende med svært enkle svar på det som er kompliserte og uoversiktlege utfordringar i samtida.

Historiske lærdomar peikar oss òg ofte mot nokre ganske klare og tydelege fram­tids­scenario. Som Aftenblad-journalist Arild I. Olsson sitt uttrykk «førkrigstid» i kommentarartikkelen «Tidens tegn» 5. oktober, gir dei oss ei bestemt retning for samfunnsutviklinga. Men dermed mister vi også av syne at samfunnsutviklinga aldri er skriven i stein, men eit resultat av ei rekke ulike val og tilfeldigheiter, der resultatet ikkje alltid blir det som var intensjonen hos sentrale aktørar.

Ein viktig lærdom som ofte går tapt i forsøket på å finne relevante parallellar for situasjonen i vår samtid, er erkjenninga av at fortida sine menneske levde og handla innanfor den same usikre framtidshorisonten som vi må leve med i dag. Det er gjerne først nå vi forsøker å forstå dei særeigne utfordringar og dilemma som menneska i fortida stod overfor, at det gir oss ein inngang til å reflektere over korleis vi i dag òg må gjere val og forme politikk som vil virke i ei usikker framtid.