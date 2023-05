Akademia i Norge ser på kjerne­kraft, men energi­hovedstaden lukker øynene

KRONIKK: Ved å velge bort kjerne­kraft havner UiS på side­linjen og bidrar til å av­skrive Stavanger som energi­hoved­staden.

Kjell Traa, Jostein Soland, Egil Harald Grude, Hjalmar Inge Sunde og Ivar Sætre Seniortanken

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er duket for en global, kjernefysisk renessanse, med ny teknologi som skal gi billigere og raskere utbygging, – for å kunne fase ut fossil varmekraft.

Kraftbalansen i Norge tyder på at det kan bli kraftunderskudd mot slutten av dette tiåret, og fordi det er begrenset hvor mye vindkraft som kan mates inn i strømnettet, er muligheten for å supplere med småskala kjernekraft aktualisert.

Akademia i Norge snur seg nå raskt rundt: NTNU med «Team kjerne-energi». Universitetet i Oslo, sammen med Institutt for energiteknikk (IFE) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU) på Ås, om et nukleært forskningssenter. Universitetene i Bergen og Tromsø melder interesse.

Men universitetet i energihovedstaden Stavanger, UiS, deltar ikke i denne satsingen. Og her er heller ingen lokal drahjelp, som når Aftenbladet 21. mars skriver på lederplass: «[…] Kjernekraft er dyrt og tidkrevende, og møter skepsis både politisk og hos folk flest.»

Aftenbladet blir et helt sentralt talerør for denne skepsisen, og det er grunn til å tro at samme skepsis også er til stede hos UiS.

Merverdien ved utnyttelse

av resultatene fra norsk atom-

forskning kan dreie seg om

mer enn 2000 milliarder kroner.

Stolt 70-årig nukleær historie

Fornyet norsk satsing på atomenergi i dag vil står på skuldrene til verdensledende, norsk nukleær forskning fra tidlig på 1950-tallet, for bruk av atomenergi til sivile formål.

Etter 2. verdenskrig oppsto raskt tanken om å kunne utnytte atomenergi til fredelige formål. Norge var blant de første, anført av den legendariske fysikeren Gunnar Randers og Jens Chr. Hauge, forsvarsminister i Einar Gerhardsens regjering fra 1945.

Institutt for Atomenergi (IFA) ble opprettet i 1948 under ledelse av Randers, som raskt samlet de beste norske forskerne. Oppgaven var intet mindre enn å bygge en forsøksreaktor, basert på norsk utviklet teknologi, norsk utvunnet uran som brensel og tungtvann fra Norsk Hydro.

Bemerkelsesverdig nok tok det kun tre år å bygge forsøksreaktoren på Kjeller, som kom i drift i 1951. Senere ble virksomheten til IFA utvidet, med reaktor i Halden i 1959 og på Kjeller i 1967.

Reaktoren i Halden ble nedlagt i 2018, etter 60 års forskning på materialteknologi, sikkerhetsteknologi og testing av kjernebrensel, mens reaktoren på Kjeller, som ble brukt til forskning på reaktorfysikk, kreftmedisin osv., ble stoppet i 2019.

IFA hadde i mellomtiden (1980), endret navn til IFE (Institutt for Energiteknikk), for å kunne favne videre, blant annet å kapitalisere på teknologi som var utviklet.

Stortinget vedtok i 2018 å avvikle en mer enn 70-årig stolt, norsk, nukleær historie, hvor den bakenforliggende årsak mest er å forklare ut fra politisk aversjon mot kjernekraft. Og dette er holdninger som fortsatt stikker dypt, både i Norge og i deler av EU.

Enorme industrielle ringvirkninger

IFEs forskningsvirksomhet på Kjeller og i Halden har resultert i kunnskap og produkter som har gitt uante industrielle ringvirkninger av enorm verdi, som er lite allment kjent. Noen eksempler:

Økt oljeutvinning ved vanninjeksjon tilsatt radioaktive sporelementer (såkalt tracerteknologi), ble en gedigen suksess fra tidlig på 1980-tallet og har resultert i enorm merproduksjon, både fra norsk sokkel og internasjonalt.

Flerfaseteknologi og korrosjonskontroll , utviklet av IFE, har dannet grunnlaget for utvikling av verdensledende norsk undervannsteknologi, innenfor rørtransport og produksjonsanlegg på havbunnen.

Aluminiumsindustrien har høstet store fordeler innenfor materialteknologi og energisparing.

Estimat antyder at merverdien som er skapt ved utnyttelse av resultatene fra norsk

atomforskning, kan dreie seg om mer enn 2000 milliarder kroner. Anslått kostnad for å avvikle reaktorene på Kjeller og i Halden, 20–30 milliarder kroner, blir derfor småpenger i forhold til gevinsten fra norsk atomforskning.

Ny giv, men ikke her

Kjernefysisk renessanse, basert på teknologi som skal gi billigere og raskere utbygging, er i stor grad stimulert av det grønne skiftet, hvor mye av svaret er å kunne forsyne verden med stadig mer utslippsfri, elektrisk strøm.

Norsk Kjernekraft AS er allerede etablert, med ambisjon om et første anlegg, innen 10–15 år.

Som nevnt, akademia i Norge mobiliserer til ny nukleær forskning, men universitetet i energihovedstaden Stavanger glimrer med sitt fravær, som er oppsiktsvekkende. Ved å velge bort atomenergi, havner UiS på sidelinjen og bidrar til å avskrive Stavanger som energihovedstaden.

Seniortanken vil oppfordre UiS til å redegjøre for sitt syn på kjernekraft, samt å begrunne hvorfor UiS – eventuelt – velger bort denne energiformen.