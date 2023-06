Krystallklart hvor veien videre for museene og teateret må gå

Henrik Paaske er begeistret for Pål Arnulf Trodahls forslag til hvordan de ulike kulturinstitusjonene kan plasseres.

Henrik Paaske Stavanger

DEBATT: Det var befriende å lese oppslaget i Aftenbladet der sivilarkitekt Pål Arnulf Trodahl viser både i tekst og med tegning hvordan framtidens område må utformes.

Arkitekt Henrik Lundberg har tidligere slått til lyd for samme helhetlige tenkning, og med oppslaget 8. juni, mener jeg det er blitt krystallklart hvor veien videre for museene og teateret må gå om ikke byens politikere skal lage tidenes selvmål i byplanlegging.

Første spadestikk tenker jeg må være at nåværende planleggingsprosess for Stavanger museum og Rogaland Teater fryses umiddelbart og legges på is. Andre spadestikk må være at Rogaland fylkeskommunes sentraladministrasjon finner et nytt sted å være – i Sandnes f.eks. – slik at de nåværende bygninger den holder til i dag kan frigjøres.

Begge spadestikkene kan gjøres før sommerferien, og altså i god tid før valget. Det hadde sikkert Arne Rettedal fått til den gang han var ordfører. Og det klarer sikkert byens utmerkede ordfører og å få til om hun vil. Noen må trekke ut proppen, for å skape den nødvendige bevegelse og fart i prosessen.

Resten vil følge av seg selv – bevilgninger, arkitektkonkurranse, planlegging, riving, bygging og åpning (2033?)– noe byen og framtidens generasjoner vil kunne ha nytte, glede og i tillegg være stolte av.