Når mangfold blir intoleranse

DEBATT: Vanvittig svakt, men ikke overraskende, av Thon Hotel.

«Er det ikke lov lenger å holde seg politisk nøytrale, for å kunne ha et rom for alle, uavhengig av tro, livssyn, legning og politisk ståsted?» spør Lisa K.S. Eriksen.

Lisa K. S. Eriksen Stavanger

Thon Hotels hadde i år tatt en prinsipiell avgjørelse for hotellkjeden. Det ideologiske og politiske Pride-flagget – og andre type flagg for øvrig – skulle ikke flagges med hos dem. Fair enough, tenkte nok mange. Totalt uakseptabelt, mente Pride-tilhengerne.

Et vanvittig mediekjør startet, der kjendiser og andre med makt ble slått stort opp i toneangivende aviser. Budskapet var klart: Man var sjokkert. Man var forferdet. Det ble vist til et intolerant og fordomsfullt overnattingssted for homofobe mennesker. Thon Hotel burde boikottes! Det fantes ikke noe alternativ!

Thon Hotel ønsket simpelthen, som de sa, å være nøytrale og på den måten være et hotell for alle, uansett hva folk mener og tror på. Den prinsipielle tilnærmingen holdt ikke lenge, og etter et hardkjør uten like – med oppildnede Pride-representanter i redaksjonelle og sosiale mediekanaler, ga hotellkjeden etter. Plutselig var prideflagget hevet, og gårsdagens budskap var forvist til den prinsipielle skraphaug. Thon Hotel snudde og ga etter for woke-aktivistene. Tafatt, patetisk og svakt vil noen mene. Total mangel på ryggrad, vil andre si. En strategisk u-sving for å verne omdømmet, kanskje.

Homofile Niklas Baarli, som heiet på boikott av Thon Hotel frem til knefallet, oppsummerte det hele slik: «Jeg mener jo at alle kan begå feil, og at det må være lov å gjøre feil og rette opp i dem. Det er deilig å se at man kan lære og at man skjønner når man har tråkket i salaten.»

Jeg tenker to ting.

Å ikke heise pride-flagget kan nå altså anses som å tråkke i salaten. Det er en feil. En feil som straks bør anerkjennes, beklages og rettes opp i. En feil som man bør lære en lekse av. Den type språkbruk forundrer meg. Dette høres skremmende totalitært ut.

Alt er med andre ord såre vel så lenge «feilen» innrømmes. Så lenge man skjønner at man har «tråkket i salaten», er alt greit. Velkommen i klubben, lyder det da. Men om ikke feil innrømmes. Om ikke man gir etter. Da kan ikke alternative synspunkter enn Pride forfekter aksepteres. Da velger man ikke å respektere andres meninger. Da skal det boikottes, presses på og sørges for et noe motvillig knefall. Man kan kanskje også spørre seg; hvor mange andre flagger med regnbueflagg kun fordi de føler seg presset? Er det ikke lov lenger å holde seg politisk nøytrale, for å kunne ha et rom for alle, uavhengig av tro, livssyn, legning og politisk ståsted? Må det være enten eller?

I denne saken måtte prinsippene og egen overbevisning altså vike. Budskapet er klart: Det er best for Thon Hotell – og deg!