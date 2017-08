DEBATT: Ja, seier dei fleste politiske partia og største avisene ut til å meina. Aftenbladet f.eks. kan ikkje forstå kva som er gale med å sleppa til private aktørar i helsetenestene (leiar den 19. august). Venstres Trine Skei Grande illustrerte kor håplaust uintelligent det er å vilja forby forteneste på velferdstenester, for det skjer jo overalt i næringslivet: Eit asfaltselskap asfalterer ein offentleg veg. Skal ikkje selskapet då ha betalt for å gjera det?

Jo. Legging av asfalt skal det kunna tenast pengar på, bilreparasjonar, smør, ost og Coca Cola også. Men stell av hjelpetrengjande menneske, sjukdom og alderdom, bør det drivast forretning med det også?

Gode arbeidsvilkår

Dei tilsette i helse- og omsorgssektoren skal ha gode arbeidsvilkår og skikkeleg betalt for det viktige arbeidet dei gjer. Spørsmålet er korvidt utanforståande private aktørar skal komma inn og eta av dei offentlege midlane som var meint for barn, gamle og sjuke. Men det ser ut til å liggja i tida: «Alt» skal det kunna drivast forretning med, «alt» går det an å tena pengar på, berre ein er kreativ nok.

Og det blir tent gode pengar på helsetenester. Såkalla omsorgskonsern med latinskklingande namn, og enkeltpersonar, trekker ut hundrevis av millionar av skattepengane våre på å overta drifta av barnevernsinstitusjonar, barnehagar, alders- og pleieheimar. Ikkje berre brukarane og dei tilsette, men også det private driftsselskapet, skal altså dela på den same kaka. Det er eit reknestykke ein kan ein stilla seg undrande til: Når ein pengepott skal delast på tre i staden for på to, så må det nødvendigvis bli mindre til alle? Men nei, hevdar privatiseringsforkjemparane. Alle partar vil tena på dette, det skal tvert om bli meir til alle! Ingen har ennå forklart meg dette reknestykket så pedagogisk at ein enkel mann som meg forstår det.

Uthola velferdsstaten

Det låg neppe i tankane til dei som i si tid bygde opp den nordiske modellen at forretningsfolk med kalkulator skulle kunna ta ut offentlege midlar til seg sjølv og slik uthola velferdsstaten. Det offentlege – og det ideelle – helsetilbodet fungerte før velferdsprofitørane dukka opp og overtok stadig meir av «marknaden». Ei styrt tilbakevending til den tidlegare ordninga ville neppe fått helsestellet i landet til å kollapsa. Det ville etter mi meining vore ei vinning.