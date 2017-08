– Varslingssaken i Stavanger kommune er interessant, den viser nemlig hvor lett det er å opprettholde status quo

Det har vært interessant å følge med på varslingssaken i Stavanger kommune. En sykepleier sa ifra om det hun mente var uforsvarlig bemanning med ufaglærte på et sykehjem. En slik problemstilling er i seg selv interessant.

Det kan komme mange gode faglige diskusjoner ut av en slik bekymringsmelding. Svakheter i pleie- og omsorgstilbudet kan avdekkes, og det kan føre til en rekke gode tiltak, slik som kursing av ansatte, fokus på spesielle problemområder, etc.

Dårlig opplæring

Problemstillingen er heller ikke unik for Stavanger. Jeg har selv jobbet som ufaglært på sykehjem. Opplæringen gikk i hui og hast, og da jeg noen år senere begynte på sykepleien, oppdaget jeg hvor mye jeg faktisk ikke hadde greie på.

Som sykepleiestudent tok jeg også ekstravakter på sykehus. Jeg ble stadig overrasket over at jeg og andre fikk oppgaver vi egentlig ikke hadde forutsetning for å gjennomføre. Jeg kan love at vi gjorde så godt vi kunne. Men jeg kan også love at jeg basert på denne erfaringen, aldri kommer til å føle meg helt trygg i pasientrollen.

Forskjellen mellom liv og død

Varslingssaken i Stavanger kommune var interessant. Det var en erfaren sykepleier som meldte sin bekymring, og den tok utgangspunkt i pasientenes behov og sikkerhet. Kunne vi hatt noe bedre grunnlag for en god, faglig diskusjon om praksis, forsvarlighet og ansvar? Da jeg gikk på sykepleierskolen ble vi introdusert for en rekke pasienthistorier. De skulle vise oss hvor viktig det var at vi var faglig forankret. Et forsiktig håndgrep eller en god forflytningsteknikk kunne utgjøre forskjellen mellom en god og dårlig dag, mellom velbehag og sterke smerter. Et observant blikk med øye for små detaljer kunne utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Pasienthistoriene fra virkelighetens verden skulle hjelpe oss til å forstå hvor viktig det var at vi visste hva vi holdt på med. Eldre, syke, døende. Det er mange hensyn å ta for at opplevelsen av alderdommen, sykdommen eller dødsleiet skal bli mest mulig bra og minst mulig vondt. Varslingssaken i Stavanger kommune er interessant. Nettopp fordi den ikke førte til den faglige diskusjon som vi kunne forventet. I stedet ble det stilt spørsmålstegn ved sykepleierens egnethet som sykepleier. Hvilken nytte har pleie- og omsorgstilbudet om det?

Fortie den «utro tjeneren»

I stedet for å fokusere på en problemstilling som kan ha mye for seg – nemlig hvordan vi kan optimalisere tilbudet til eldre, syke og døende – så ble fokus flyttet til den som reiste problemstillingen i utgangspunktet. Tid og ressurser som er blitt brukt på å fortie den «utro tjeneren», kunne i stedet blitt brukt til å snakke med pasienter og pårørende for å finne ut hvordan de opplever tilbud og behandling. For å finne ut hvor svakhetene i systemet ligger, slik at riktige tiltak kunne retters mot riktig sted.

Varslingssaken i Stavanger kommune er interessant. Den viser nemlig hvor lett det er å opprettholde status quo. Og den viser hvilke interesser som veier tyngst når systemet møter ideer om pasientenes behov, ve og vel.