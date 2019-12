Tjensvoll torg – mer grønt, mer blått, mer lek

DEBATT: Vi mener at en plass, som den som i dag heter Tjensvoll torg, fortjener noe mye bedre enn grå heller og betong.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

«Nils Jacobsens beskrivelser av torg passer i grunnen godt på de steinørkenene vi i dag har fått på nylig oppgraderte Hillevåg torg og Torget i Stavanger (bildet)», skriver Linda Krüger og Håkon Fossmark. Carina Johansen

Debattinnlegg

Linda Krüger Nestleder i utvalg for miljø og utbygging i Stavanger, Ap

Håkon Fossmark Medlem i utvalg for miljø og utbygging i Stavanger, MDG

Tjensvoll torg er i dag grått, forblåst og slitt. Det er ikke rart Tjensvolls beboere ønsker seg en oppgradering av torget sitt. Det kom også tydelig fram da Stavanger kommune i desember 2018 arrangerte idémøte for torget. Frodig vegetasjon, lekemuligheter for barn, gode sitte- og oppholdsfunksjoner, bysykler, mer aktivitet, mer belysning og bedre trafikksikkerhet var de høyeste ønskene til beboerne.

Vi vil lytte til beboerne som har sagt klart ifra om sine ønsker.

Gode forslag

Dette er forslag flertallspartiene i utvalg for miljø og utbygging synes er så gode at vi ønsker å starte et forprosjekt. Målet er å gjennomføre mange av de gode ideene.

I Aftenbladet 25. november får vi kritikk fra Nils Jacobsen ved UiS. Jacobsen mener at fordi Tjensvoll torg er et torg – så må det forbli nettopp det, et torg. Og et torg er, ifølge Jacobsen, en uteplass foran viktige bygg (Bunnpris i dette tilfellet), og et samlingssted ved særlige anledninger. Det skal, på et torg, ifølge Jacobsen, være gategulv med fast dekke, – helst steinheller og gatestein, i nødsfall asfalt. Og ikke så mye mer.

Jacobsens beskrivelser av torg passer i grunnen godt på de steinørkenene vi i dag har fått på nylig oppgraderte Hillevåg torg og Torget i Stavanger. Hvem er det som oppholder seg og trives her? Vi mener at en plass, som den som i dag heter Tjensvoll torg, fortjener noe mye bedre enn grå heller og betong, derfor vil vi lytte til beboerne som har sagt klart ifra om sine ønsker: Mer grønt, mer blått, mer lek, mer aktivitet og mindre vind. Gode ønsker, selv om det betyr at Tjensvoll torg får mer innslag av park enn av torg. Det skal vi tåle.

Trafikkfarlig

Fem setninger om bussen til slutt: Den viktigste tilbakemeldingen fra beboerne på Tjensvoll er at de oppfatter bussen som går gjennom «torget» som trafikkfarlig. Dersom vi skal ha flere mennesker, mer lek og mer aktivitet på «torget», vil trafikkfaren kunne øke. Derfor foreligger det nå et forslag fra kommunens fagfolk, støttet av Kolumbus, om å flytte bussruten 50 meter, på utsiden av «torget» i stedet for tvers gjennom. Bussruten blir så å si lik, med unntak av noen få meter. Det kan være en god idé.

Så, om det blir torg, park eller park/torg er ennå ikke avklart. Men helt sikkert er det at etter oppgraderingen skal dette være et samlingssted der folk trives, ikke enda en øde steinørken.

Les også Håkon Fossmark: Tjensvoll torg må ikke bli som Hillevåg torg

Les også Nils Jacobsen: Torg er ikke en park, MDG