Rogfast: Fylkesordføreren må rydde i egne rekker

DEBATT: Rogfast skal tilbake på sporet. Da har ikke vi ikke tid til at MDG, med Ap’s velsignelse, stadig kjører omkamp.

«Vi merker oss at MDG har forelsket seg i en løsning, men helt overser utredningene fra Statens vegvesen og SINTEF om hva som er mest klimavennlig», skriver Elin Schanche, Bjørn Sæstad og Aleksander Stokkebø. Illustrasjon fra nordsiden av Boknafjordtunnelen på Bokn. Foto: Norconsult

Debattinnlegg

Elin Schanche Fungerende gruppeleder, Rogaland Høyre

Bjørn Sæstad Fylkestingsrepresentant, (H)

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant, finanskomiteen (H)

Nok en gang tar Alexander Rügert-Raustein (MDG), stikk i strid med partiets egen lære, til orde for en dårligere løsning for både folk og miljø i Aftenbladet 24. april. Nok en gang misbrukes posisjonen som leder av samferdselsutvalget til et forsøk på å sabotere Norges mest lønnsomme samferdselsprosjekt. Atter en gang sitter fylkesordføreren stille i båten, uten å sette foten ned.

Vi stiller oss spørsmål ved hva det røde flertallet i fylket, med Arbeiderpartiet i spissen, tenkte da de etter valget plasserte noen som er mot alle de viktigste samferdselsprosjektene i regionen, til å representere fylkets tyngste samferdelspost.

Dette er ikke tiden for å være tause som østers og la MDG styre showet.

Når MDG-Rügert-Raustein rykker ut som leder av samferdselsutvalget, er det fort gjort å tro at han snakker på vegne av fylkestinget. Sannheten er at hans parti med få unntak her står mutters alene. Likevel har Arbeiderpartiet gitt ham klippekort til å sabotere Rogfast. Nå det gått så langt at vi vil be fylkesordføreren komme på banen og sette skapet på plass. Chesak må tydelig si at hun og flertallet står fast på at Rogfast skal gjennomføres. Dette er ikke tiden for å være tause som østers og la MDG styre showet.

Udokumenterte hypoteser

Rügert-Raustein lager regnestykker basert på egne udokumenterte hypoteser; om blant annet billettpriser, privat ferjedrift og at alle turister visstnok foretrekker ferje. Han synser også basert det han visstnok tror han vet fra en rapport som er unntatt offentlighet.

Rügert-Raustein glemmer å nevne vesentlige konsekvenser med ikke å bygge Rogfast. Rennfasttunnelen tilfredsstiller ikke gjeldene tunnelsikkerhetsforskift (TSF), som betyr at en splitter ny to-løps tunnel til Rennesøy må bygges til 10–12 milliarder kroner. Årlige driftskostnader på ferjestrekningene Mortavika–Arsvågen og Mekjarvik–Kvitsøy ligge på ca. 450 millioner kroner. Dette er et dyrt og langt dårligere alternativ til Rogfast.

På tide at MDG tar en u-sving

Vi merker oss at MDG har forelsket seg i en løsning, men helt overser utredningene fra Statens vegvesen og SINTEF om hva som er mest klimavennlig: Selv om man tar med byggeperioden av Rogfast og elektrisk drift av nye ferjer, vil tunnel fremdeles gi betydelig mindre klimautslipp enn ferje-alternativet. Kanskje det er på tide at Rügert-Raustein tar en u-sving og slutter motarbeidingen av fylkestingets klare vedtak?

Høyre vil gjøre alt det vi kan for å få Rogfast på plass raskest mulig. Nå må Rogaland stå sammen, ikke la særinteressene drive omkamp.

