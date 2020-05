Slå ring om ditt nærmiljø

DEBATT: Neste viktige dugnad starter nå. Sammen kan vi sikre at Norge også etter koronapandemien har livskraftige og lønnsomme lokalmiljøer utenfor storbyene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Bruk ditt lokale spisested. Da får du en god matopplevelse samtidig som du støtter ditt eget nærmiljø», skriver Jan van der Burg. Her fra Villa 22. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

Jan van der Burg Adm. dir. i Servicegrossistene

Mediene bringer daglig historier om hvordan Petter Stordalens Choice-hotell eller vår nasjonalstolthet Hurtigruta vakler i møtet med koronapandemien.

De mindre aktørene blir dessverre ofte glemt. Vi hører ikke om Villa 22, Hå gamle prestegard, Lura Turistheim og andre små serveringssteder i Rogaland som har møtt koronapandemien med imponerende pågangsmot, kreativitet og innovasjonsevne.

Men som like fullt sliter fordi våre liv er blitt endret av et virus ingen engang hadde hørt om for få måneder siden. Små aktører som kommer til å slite økonomisk i årevis, eller gå over ende, dersom vi ikke evner å ta våre liv tilbake raskt. Det vil i så fall ikke bare ramme stedets eiere, men få samfunnsmessige ringvirkninger i mange lokal- og nærmiljøer i hele vårt langstrakte land.

Livsgrunnlaget for mange spisesteder er revet bort av covid-19.

Lokale livsnerver

Restauranter, gatekjøkken og kafeer er naturlige samlingspunkt og viktige livsnerver i sine lokalmiljø. Her samles pensjonistforeningene til kaffe og ungdommen til en prat over en burger, kebab eller pizza. Her tar vennegjengen en pust i bakken over en øl. Her møter den travle familiefaren naboen når han henter familiens favorittmat på vei hjem fra jobb. God mat og spennende matopplevelser skaper fellesskap. De skapes mye sosialt samvær over kylling chop suey eller en saftig biff i østerssaus. På mange flere måter enn vi tenker om i hverdagen er mat og matglede et viktig sosialt lim i samfunnet. Enten vi samles rundt en etterlengtet take away på familiekjøkkenet eller vi spiser kjøttkaker med bestemor på lokalcafeen. Rundt middagsbordet kan vi alle senke skuldrene og ta en velfortjent pause i hverdagen.

Les også Ostehuset i dyp krise - ber leverandørene om hjelp

Men limet står i fare for å løsne. Livsgrunnlaget for mange spisesteder er revet bort av covid-19. Eiere og ansatte er i ferd med å miste sitt livsgrunnlag. Mange lokal- og nærmiljøer står i fare for å miste viktige samlingspunkt. Makroøkonomene i de store finanshusene i Oslo fremmer påstander om at mange av disse lokale spisestedene raskt vil finne nye eiere og drive som før. Dette er kun luftige teorier og spekulasjoner. Dette er ofte familiedrevne steder som drives med stor grad av idealisme og lokal stolthet. Slike eiere gror ikke på trær.

Tror på Sommer-Norge

Hverdagen er krevende nå, men det finnes heldigvis lyspunkt. Regjeringen og Stortingets kontantstøtteordning hjelper litt. Mye viktigere er det likevel at Norge sakte, men sikkert, er i ferd med å åpne opp igjen. Avstandsregelen er redusert til en meter og snart kommer heldigvis sommeren. Og, for å låne den svenske komponisten og sangeren Stig Olins ord, «jeg tror, jeg tror på sommeren». En sommer der svært få vil reise utenlands, og veldig mange vil ta korte reiser i eget nærområde.

Skal vi unngå at de store konsernene vinner hele markedet som konsekvens av korona, så må vi imidlertid alle delta i nok en dugnad. En dugnad som kan være med å bremse urbaniseringens gravitasjonskraft. En dugnad som kan sørge for at vi også etter pandemiens herjinger har sosiale matopplevelser utover tilfeldige møter i køen ved kassaapparatet på Rema, Extra eller Kiwi. En dugnad som slår ring rundt de mange lokale, sosiale samlingspunktene som bringer nabo nærmere nabo og som skaper arenaer for diskusjon, slarv, latter og gode fellesskap.

Bruk ditt lokale spisested. Da får du en god matopplevelse samtidig som du støtter ditt eget nærmiljø. Dersom vi alle strekker oss litt lenger, så skal de lokale spisesteder komme seg styrket gjennom denne krisen også.