Høyre tar trehusbyen på alvor

Stavanger skal utvikles som en moderne by som tar vare på og videreutvikler sitt historiske særpreg med trehusbyen, kulturlandskap og vakre øyer.

1. april skriver Kjartan A. Lunde (V) og Thomas Bendiksen (MDG) om trehusbyen og fortjener ros for engasjementet. Samtidig kan de ikke for alvor mene at de selv har definisjonsmakten på hva som er å skape en god og levende by.

Aktivitet og folkeliv

Saken vår dyktige ordførerkandidat John Peter Hernes og Aleksander Stokkebø har tatt opp, handler om hvordan vi på en best mulig måte kan skape mer aktivitet og folkeliv i trehusene. Det er viktig å verne om flest mulig av dem. Samtidig nytter det ikke å gjøre et vedtak og tro at byggene dermed er reddet. Hvis de ikke tas i bruk eller vedlikeholdes, ender vi opp med tomme bygg som råtner på rot. For Høyre er det viktig å skjerme om flest mulig trehus, samtidig som vi sørger for at de holder en god standard og blir brukt.

Derfor jobber vi nå for et pragmatisk regelverk og god saksbehandling ved oppussing og oppgradering av trehusene. Som styringsparti har Høyre sammen med Venstre og flertallspartiene vært opptatt av å bygge en serviceinnstilt kommune. Derfor er vi glad for de gode tilbakemeldingene vi får på Stavanger kommunes håndtering av byggesakene. De ansatte får skryt for sin løsningsorienterte holdning.

I den andre enden etterlyses det at de like dyktige saksbehandlerne i Arbeidstilsynet burde få det samme handlingsrommet til å bruke skjønn i flere saker. Det er vi enig i. Det kan ikke være slik at staten stiller de samme kravene til et svært kontorbygg i Forus, som den gjør til et lite trehus. Vi håper flere vil bli med på laget for å få til en mer fornuftig praktisering av regelverket.

Det er ikke riktig at det bare er Venstre og MDG som står opp for trehusene i byen. Vi er to blant flere i Høyre som er konsekvente på å bevare trehusene, og vi stemte eksempelvis for bevaring av det flotte trehuskvartalet på Skansenkaien. De velgerne som har trehusbyen som hjertesak, bør finne frem til sine politikere på tvers av partiene. Det er minst like mange trehusvenner i bystyregruppen til Høyre som det er bystyrerepresentanter i MDG. Å gjøre som MDG vil, å legge ned vår største næring og jobbene til folkene som bor i regionen, er heller ingen oppskrift på mer liv i sentrum og aktivitet i trehusene.

Trygge jobber

Folk kan like gjerne stemme på Høyres mange trehusvenner og på kjøpet få en bedre politikk for trygge jobber og kunnskap i skolen. Selv er vi to av Høyres kandidater som stiller til valg for å ta best mulig vare på mest mulig av vår historiske og vakre byidentitet. Vi skal ta trehusbyen på alvor!