Gladmat tok sosialt ansvar ved å problematisere matsvinn

Festivalen er Nordens største matfestival, og ble i år arranger for 21. gang. Det er en festival i vekst, med stadig flere besøkende fra fjern og nær. Vekst var også temaet for årets festival.

Vekst et vidt begrep som gir assosiasjoner til andre begreper som plante, gro, blomstre, høste, produsere, utvikle og ekspandere. Men som det står på Gladmats egne internettsider: «vekst kan også bety bærekraftig vekst, grønn vekst eller vekst i organisasjoner».

Gladmat har, med sitt faglige program, vist fram ulike aspekter ved vekst i en matkontekst ved å presentere temaer som andelsgård, kjøkkenhager, sanking av ville matvekster, levende matjord og bærekraftig produksjon.

Matsvinn stort problem

Dette er temaer og med økende aktualitet, og festivalstaben fortjener honnør for sin evne til å fange opp disse trendene og opplyse folk om dem. I tillegg viser festivalen sosialt ansvar ved å fokusere på reduksjon av matsvinn. De fleste vet at matsvinn både er negativt for miljøet og etisk problematisk med tanke på fordeling av verdens ressurser, men mange vet ikke hvor omfattende problemet er.

Ifølge en rapport fra Østfoldsforskning ble det kastet 385.000 tonn spiselig mat i Norge i 2017. Dette tilsvarer 73 kilo per innbygger per år og utgjør et økonomisk tap på 22 milliarder kroner og et klimaavtrykk på 1.3 millioner CO2-ekvivalenter per år. Av det kartlagte matsvinnet står husholdningene, altså oss forbrukere, for over halvparten (58 prosent) av maten som kastes. Videre viser Østfoldsforsknings beregninger at det kartlagte svinnet i andre ledd av matkjeden fordeler seg omtrent slik: matindustrien (sjømatindustrien er ikke med i beregningene) 24 prosent, dagligvarehandelen 13 prosent, hotell og kantiner 3 prosent og grossistleddet 2 prosent.

Bærekraftsmålene

Reduksjon av matsvinn er adressert under FNs bærekraftsmål, delmål 12.3: innen 2030 skal andelen matavfall per innbygger på verdensbasis halveres, både i detaljhandelen og blant forbrukere . Norske myndigheter og en samlet norsk matbransje inngikk juni 2017 en avtale om redusert matsvinn.

Målet med denne avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. Bransjeavtalen skal sikre en systematisk tilnærming og samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer, via foredling og distribusjon, og helt frem til forbrukene.

Et godt eksempel på slikt samarbeid er selskapet Too Good To Go som knytter matprodusenter, butikker og spisesteder sammen med forbrukere via en mobilapp. Her får forbrukeren et billig måltid (20-50 kroner, som forhåndsbetales i appen), Too Good To Go tar en prosentandel av transaksjonen, mens utsalgsstedet sitter igjen med det resterende og god mat reddes fra å ende opp i søppelkassen. Vinn-vinn for alle parter!

Lynkurs i matredding

Gladmat har siden 2018 samarbeidet med Too Good To Go, og bidrar på den måten til at overskuddsmat fra festivalen reddes fra å have i søpla. I tillegg satte årets festival fokus på reduksjon av matsvinn ved å invitere Mette Nygård Havre i folkebevegelsen «Spis opp maten» til å holde publikumsvennlige lynkurs i matredding.

Det er en kunst å «forene det nyttige med det behagelige», skrev den romerske poteten Horats (65-8 f.Kr.). Dette kunststykket har Gladmat fått til ved å forene opplysningsarbeid og sosialt ansvar med matglede, fest og moro. Takk!