Senterpartiet får Rogaland på rett veg

POLITIKK: Det er to ting eg og Sander Olsen kan vere einige i: Rogaland er det vakraste og stoltaste fylket, men det hjelper lite tregt internett, båtar som sluttar å gå og rasfarlege vegar.

Senterpartiet vil i større grad enn Høyre syta for at innbyggarane i utkantane får dekte behova sine, mellom anna for hurtigbåtar, meiner Lise Marie Ness Klungland i Rogaland Senterungdom Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

Lisa Marie Ness Klungland Fylkesleiar, Rogaland Senterungdom

Me er eit fylke i særklasse samanlikna med dei andre i Norge, me har vakre strender, djupe fjordar og høge fjell. Likevel, noko av det viktigaste er at me har ei verdiskaping få andre kan drøyme om. Me har god matjord, lang kystlinje og blir med rette kalla matfylket.

Eit godt døme på at Høyre er redd for Senterpartiet før neste val: Dei begynnar å snakke om kor stolte dei er av landbruket. Det står i Unge Høyre sitt program at dei vil senke dei totale overføringane til landbruket, avvikle importvernet, avvikle tilskot og innføre klimaavgift for produsentar av raudt kjøtt. Ein kan seie mykje i avisene, men det er trass alt programmet ein går til val på.

Det er ikkje tvil om at Høyre ikkje ønsker å bruke oljepengar på beredskap og tryggleiken til innbyggjarane våre. Faktisk har dei brukt oljepengar på det motsette: Den såkalla nærpolitireforma, noko som har resultert i færre politifolk, dårlegare beredskap og færre lensmannskontor, og viktigast av alt: Utrygge innbyggjarar!

Dersom Olsen reiser lenger ut i Rogaland enn med Kolumbus si rute 2 og 3, ser han at sentraliseringsgleda til Høyre rammar vårt stolte fylke. Eg kan nemne i fleng: Ryfylke kan miste hurtigbåtane sine, det blir vanskelegare å pendle grunna høgare avgifter og bompengar, det er rasfare på viktige vegar i dei indre delane av fylket, det er nedgang i folketalet i fleire kommunar, og sjølv i 2020 er internettdekninga på grensa til ubrukeleg somme plassar!

Stoltheita skal ingen ta frå oss, men det er likevel ein veg å gå, og den beste vegen å gå er saman med Trygve og oss i Senterpartiet.