En energisk fremtid for norsk sokkel

KRONIKK: Så lenge verden trenger energi og vi utvikler lavutslippsløsninger, vil norsk sokkel ha en lovende fremtid.

Verden vil fortsatt trenge olje og gass fra Norge, – og teknologien fra norsk sokkel vil være viktig for klimaet i utviklingen av havvind og karbonfangst og -lagring, skriver Knut Thorvaldsen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Her fra en konferanse i september 2019, der Equinor, Total og Shell signerte intensjonsavtaler om karbonfangst og -lagring med sju europeiske industriselskaper, Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum Oyj, Heidelberg Cement AG, Preem og Stockholm Exergi. Foto: Geir Søndeland

Knut Thorvaldsen Konstituert adm. direktør, Norsk olje og gass

De som mener at norsk sokkel ikke har fremtid, overser både kompetansen og innovasjonsevnen på norsk sokkel, og de overser verdens energibehov.

Vi har nå over 50 år med petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Oljen og gassen har gitt Norge stor rikdom, hundretusenvis av arbeidsplasser og gjort landet vårt til en teknologistormakt med en verdensledende leverandørindustri.

Klimaet og norsk produksjon

Klimaendringene gjør at vi ikke kan holde på som før, men det betyr ikke at norsk sokkels tid er over.

Spådommene om en nedgang på norsk sokkel glemmer to av de store utfordringene verden nå står overfor:

På den ene siden har vi FNs bærekraftsmål, som slår fast at verden trenger energi. Energi som må være pålitelig nok til at den er der når vi trenger den, og rimelig nok til at alle har råd til den.

På den andre siden må klimagassutslippene kraftig ned om vi skal nå klimamålene og unngå alvorlige konsekvenser.

Forbruket må flyttes fra de kildene som gir mest utslipp til de som gir mindre. Et godt eksempel er Europas kraftproduksjon. Dersom vi kan erstatte kullkraft med norsk gass, vil vi kunne halvere klimagassutslippene.

Samtidig tilsier alle prognoser at verden vil ha behov for olje og gass i energimiksen i mange tiår fremover. Da er det viktig at den produseres med minst mulig utslipp. Derfor har vi lansert en ambisiøs klimastrategi som vil kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, og ha nær null utslipp i 2050.

Klimastrategien kommer på toppen av at vi allerede er blant de beste i klassen: Forskning fra Stanford University viser at verden kunne redusere utslippene med 700 millioner tonn CO₂ dersom all olje ble produsert som vi gjør i Norge. Det er over 13 ganger så mye som Norges totale utslipp.

Det er ikke slik at det er bra for klimaet å kutte norsk oljeproduksjon. Det vil tvert imot øke de globale utslippene dersom olje og gass heller blir produsert i land der produksjonen gir mer utslipp enn i Norge.

Bidrag til fornybar energi

Men det er ikke nok. Når bransjen i tillegg bruker mye tid, investeringer og ressurser i å utvikle lavutslippsteknologi som verden kommer til å trenge for å nå klimamålene, er det ikke fornuftig å strupe aktiviteten i Norge. Vi må også ha en storstilt satsing på fornybare energikilder og bidra til dekarbonisering fra bruken av olje og gass.

Havvind kan bli det nye store energieventyret på norsk sokkel. Med teknologi og kompetanse fra oljenæringen kan vi bygge enorme mengder fornybar energi både for Europa og mange andre land i verden. Vi kan med en slik satsing skape en ny global eksportnæring fra norske selskaper som vil gi viktige arbeidsplasser i Norge.

Sammen med fornybar energi er CO₂-fangst og -lagring (CCS) helt avgjørende for å nå klimamålene. Vi har allerede lagret CO₂ på norsk sokkel i over 20 år.

Vi kan omdanne vår naturgass til utslippsfri hydrogen, føre klimagassene tilbake under havet på sokkelen, og selge ren energi fri for klimagassutslipp. Det er spesielt viktig fordi hydrogen kan erstatte olje og gass der vi ikke har gode alternativer i dag, og bidra til energisikkerhet for variabel fornybar elektrisitet fra sol og vind.

Forutsigbarhet

Men alt dette forutsetter at vi har en konkurransedyktig og forutsigbar petroleumspolitikk. Både havvind og CCS trenger teknologi, kompetanse og ikke minst investeringer fra petroleumsnæringen. Satsing på havvind og CCS er også helt avhengig av den infrastruktur og aktivitet på sokkelen petroleumsnæringen skaper.

Det er derfor avgjørende at petroleumsnæringens langsiktige vilkår består. Både av hensyn til klima og av hensyn til arbeidsplasser og inntekter til samfunnet.

Jeg har tro på fremtiden til norsk sokkel. Det vil på sikt bli mindre olje- og gassproduksjon fra norsk sokkel, mer vindkraft og mer CCS og hydrogen. Dagens olje- og gassnæring vil utvikle seg og bli stadig grønnere og bedre for klimaet. Det gjør videre aktivitet i næringen til gode investeringer.

For vi vil fremdeles være en trygg og stabil leverandør av det verden vil trenge: energi og klimaløsninger.