For Bymiljøpakka er «løysinga» av bom-floka å ta ut dei øydeleggjande fire-felts motorvegar. «Straffa» er at statens bidrag også tas ut og overførast Nye Veier. Dermed står ikkje dei i enden av finansieringskøen lengre.

Rasera matjord i rekordfart

I praksis betyr det at motorvegens venner nå kan dure fram i endå større fart og få disse unødvendige prosjekta realisert og rasere matjord i rekordfart. Samstundes lettast det økonomiske presset på bomringen slik at rushtidsavgift kan sløyfast, og det beste trafikkreguleringsverktøyet forsvinner.

Venstre har fått skinnsiger at nullvekstmålet står. Men når da trafikken skal telast og den vil auke er ansvaret for «gjennomgangstrafikken» også teke ut av Bymiljøpakka. Det er nemleg ingen som kan kontrollere om dei som køyrar inn i ringen køyrar inn i byen og ut igjen same vegen eller om dei køyrar gjennom.

Viss 10.000 køyrar inn frå nord og 10.000 frå sør så vil like mange køyre ut igjen. Da kan reknestykke vere at me fekk auke med 20.000 bilar som køyrte inn i byen. Eller ein kan påstå at ingen køyrte innom byen og det var 10.000 bilar som køyrte gjennom i kvar sin retning.

Dette grepet vil altså redde nullvekstmålet, men berre på papiret. Klimaproblemet er eit globalt problem. Det er fullstendig uinteressant om utslepp kjem frå gjennomkøyring eller køyring inn i byen. Det er summen av køyringa som teller.

Trafikken må ned

Klimamålet tilseie at trafikken må ned. Nullvekstmålet er utdatert. Detter er eit aktivt bidrag til sektorisering og pulverisering av ansvar. Det gjer det umogleg å få til heilskapleg god klimapolitikk. Dette skjer med overlegg.

Trafikken vil auke med auka vegkapasitet. Og færre vil gå over til å bruke kollektivtransport. I verste fall får me så lav bruk av bussvegen at dei som svikter klimaet vil få endå meir vatn på møllene. Det igjen sett den heilt naudsynte konvertering til bybane i fare. Det har vert mykje snakk om forskjellige slags skam i det siste. Eg har fått regjerings-skam.