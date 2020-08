Nå må det bli slutt på våte aviser!

Når det regner er alltid Aftenbladet vått. Innsenderen lurer på hva som skal til for å få en tørr avis. Foto: Ukjent

Debattinnlegg

Asbjørn Sævland Hommersand

AVISBUD: Vi abonnerer på flere aviser, men det merkelige er at det kun er Stavanger Aftenblad som blir våt. Om jeg mener at avisen er for tørr, kan jeg eventuelt fukte den selv. Vet ikke om det er avisbudet som har fått for seg at vi ikke ønsker en tørr avis, og derfor fukter den. Jeg håper ikke det.

Postkassen er av postverkets grønne. Har spurt naboer om de erfarer det samme som oss, men de får stort sett levert tørre aviser.

Vi fikk i en våt periode avisen levert i plastpose, men nå er det visst slutt på det. Men fortsetter det med våte aviser, så må vi nok be om pose igjen, selv om vi helst ønsker å unngå for mye plast.

Kjære Aftenblad, kan dere ikke forklare budene at abonnentene vil ha tørre aviser? Jeg ønsker ikke å ta inn en avis som minner om en våt fille. Det har hendt at vi har måttet henge avisen opp til tørk før den kan leses og studeres.