Er kvalitet viktigst, liksom, Ap?

DEBATT: Beklager, Arbeiderpartiet, men det blir veldig lite troverdig å si at dere ikke vil gå på akkord med kvalitet og bomiljø på Madla–Revheim når det var akkurat dette dere gjorde i Jernalderveien i bystyret i «Gamle» Stavanger mandag 9. desember.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Debattinnlegg

Ingunn W. Jolma Forelder, Madlavoll skole

Stavanger Ap – sammen med Høyre og KrF – valgte å ikke høre på alle innspillene som fremhever at planen knyttet til utbygging og skolevei i Jernalderveien ikke er god nok, og at den ikke vil gi bedre kvalitet på området eller et bedre bomiljø.

Alvorlige bekymringer

Dere valgte å ikke lytte til FAU og skolens bekymringer, men synes det er greit med ryggende lastebiler i barnas skolevei. Dere valgte å ignorere en underskriftskampanje initiert av fortvilte eldre som med rette opplever at gode løsninger for bomiljø og kvalitet for området er tilsidesatt til fordel for utbygges ønske om å få flest mulig boenheter presset inn på et lite område.

Skolens eneste inn- og utfartsåre var ikke viktig nok til at kommunen ønsket å beholde eierskapet. Garanti fra oss som bor her om at den skisserte løsningen vil gi økt trafikkaos og økt utrygghet for våre barn, ble ikke hørt på. Offentlig område ble solgt for å tilfredsstille utbyggers ønske om å maksimere prosjektet framfor å sikre at den offentlige skolen har best mulig kår for skoledrift.

Kvalitet først, Ap? I innlegget til Anders Fjelland Bentsen rettes det kraftig kritikk mot Venstres Kjartan Alexander Lunde, den eneste som gjennom hele prosessen torde stå opp for folk flest, som lyttet og som virkelig har vist seg å lese papirene grundig før noen avgjørelser ble tatt. Beklager, Bentsen, men dette blir pinlig.

Den lille mannens rette plass

Så, Ap, avgjørelsen dere og de andre folkevalgte tok i bystyret var en soleklar demonstrasjon av at den lille mannen i gata har lite å stille opp med når det er pengene som rår. Dere demonstrerte tydelig for oss og våre barn at engasjement nytter lite, vi skal helst bare sitte rolig og la de høye herrer og kvinner bestemme. Dere viste en arroganse for alt engasjement dette planforslaget har vekket ved å samtykke til at utbygger har førsterett på offentlig tomt, selv om det går på bekostning av områdets kvalitet og bomiljø.

Konstruerte skilt og urealistiske innspill om at det skal være to personer til stede når lastebiler rygger over barnas skolevei, er Ap og Høyres løsning på trafikkfarlige situasjoner. Hvem i all verden skal håndheve dette?

Faktum er at Ap valgte å støtte utbyggers profitt fremfor barnas sikkerhet. Dere valgte bort kvalitet og bomiljø i en sak der dere virkelig kunne vist at dere faktisk mente noe med dette. Nå blir det bare tomme politiker-ord. Så enkelt, så trist og så utrolig synd at det er Madlavoll skoles barn som blir skadelidende for dette.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 10:00