7. mai skryter Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Frode Berge og Nina Lura i Rogaland Arbeiderparti om sin nye oljepolitikk og antyder at Høyres kandidater trenger «terapeut». Nå har de nemlig vært på Youngstorget i Oslo, blitt overkjørt av AUF og vedtatt det tomme slagordet «utvikling, ikke avvikling». Hvis det er det er slik en terapitime hos Ap utarter seg, må vi nok pent stå over.

Nordtun og co. skryter av å ha vedtatt en rekke tiltak som regjeringen allerede er i gang med. Vi tilrettelegger for offshore vind og jobber med flere konkrete prosjekter innen karbonfangst og lagring.

Hundrevis av jobber

Bærekraftig aktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) vil kunne bety hundrevis av jobber og store inntekter til flere lærere i skolen og varme hender i eldreomsorgen. Både på høyre- og venstresiden er det krevende å få gjennomført en konsekvensutredning, men håpet har i høyeste grad levd videre. LoVeSe har samtidig vært en viktig forhandlingsskanse for de store partiene til å sikre en overordnet stabil og forutsigbar petroleumspolitikk.

Midt i en stortingsperiode har Ap dessverre prestert å endre politikk for vår største næring og går nå mot konsekvensutredning. Nessa Nordtun avfeier tapet med «denne virkeligheten kan vi like godt ta innover oss». Vi ser en resignert ordførerkandidat som ikke vil ta kampen for regionen og få rettet opp vedtaket. Ap har gitt oljemotstanderne en forhåndsseier og åpner porten for sine mørkerøde allierte i SV/Rødt til å gyve løs på resten av oljepolitikken. At hun som ordførerkandidat ikke forstår denne politiske dynamikken, gir grunn til bekymring.

Den nye nestlederen i Ap prøvde en tapper brannslukning og sa til politisk kvarter at de nå skulle frede resten av oljepolitikken. Samme dag måtte han heise det hvite flagget og trekke det tilbake; selvfølgelig vil ikke MDG, SV og Rødt gå med på det.

Ørnen har landet

Arbeiderpartiet har vært viktig i utviklingen av den norske oljepolitikken, sammen med Høyre og et bredt flertall på Stortinget. Æres de som æres bør! Nettopp det har vært styrken; vi har funnet sammen på tvers av blokkene og sikret stabilitet for vår største og viktigste næring. Nå ser vi et Ap som er på glideflukt vekk fra det næringspartiet de en gang var, og vi treffer stadig oljearbeidere som er bekymret over utviklingen. Den gamle ørnen i norsk politikk går inn for landing.

Der Ap gynger i grunnmuren, kan oljearbeiderne være trygge på at Høyre står fjellstøtt. Vi skal ta vare på jobbene i vår største næring, samtidig som vi heier frem flere grønne industrieventyr!