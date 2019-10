Vi er skapt som mann og kvinne. Det er ikke bare kjønnsdelene som skiller oss, men også følelseslivet. Vi kvinner er skapt for å føde barn og ta oss av dem. Mennene har ikke det nære forholdet det første leveåret når amming er aktuelt. Men det er mye menn også i den perioden kan stille opp med i forholdet til den lille.

Kvinner må bli som menn

I dag med likestillingsjaget må vi kvinner bli som menn. Gå på jobb, gjøre karriere, bety noe utad. Ellers er du ikke noe. Vi skal utfylle hverandre på alle plan både i støtte, jobb og kjærlighetsliv. Men er det kun penger og overflod som gjør oss lykkelige? Det stemmer i hvert fall ikke! Hvor kommer menneskeverdet inn?

La oss ta vare på hverandre og våre barn. Vi som ektepar trenger hverandre og barna trenger oss.

Hvorfor skal staten oppdra mitt barn? Det er som de ikke stoler på fotfolket. Hvorfor skal ikke jeg som har båret fram barnet, få ta ansvaret og lære dem å ta ansvar. Men ikke minst gi dem den tryggheten de trenger for å kunne fungere i et samfunn.

Barnehager kan være godt for barna noen timer på dagen, men det er som om myndighetene på død og liv skal få alle ut i jobb for at vi skal bygge et rikt og overaktivt samfunn. Og at det kun er penger som gjelder i samfunnet vårt.

Uansett hvor gode og pedagogiske barnehagene er, vil ingen som arbeider der gi barna den trygge ballasten de trenger gjennom livet. Ingen, uten deres egen mor og far er i stand til den jobben. For de kjenner dem aller best og elsker dem aller mest.

Tryggheten går til spille

Hadde de fått være hjemme med barna, ville helseutgiftene blitt redusert med millioner. Mye av egoismen, ensomheten og økende psykiske plager lar staten blomstre. Tryggheten som barna trenger ikke minst i de tre første leveår, lar de nå gå til spille.

Noen barn må bli tatt hånd om uansett, det er sant. Men det hadde vært en liten prosent som en hadde hatt både økonomi og overskudd til å gi god hjelp.

Når noe kommer på sier politikerne: Foreldre må ta mer ansvar og følge opp barna. Men hvordan kan de det når dere først har fått foreldre ut i full og krevende jobb og som har gjort at foreldre ikke har fått den trygge og tillitsfulle kontakten med sine barn? La oss ta vare på hverandre og våre barn. Vi som ektepar trenger hverandre og barna trenger oss.

Med dette jeg nå har ført i pennen, mener jeg ikke å si at ikke begge skal ta seg utdannelse, for en vet aldri hva som kan komme på. Det er en krevende og viktig jobb å være hjemmeværende med barn, og det arbeidet bør verdsettes høyt. Men tenk gjennom hva det er du trenger mest. Er det ikke å bli sett og få bygge trygghet i sjel og sinn og få være den du er og få gi av det du har?