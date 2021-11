Å feile er menneskelig, men skal man straffes resten av livet for det?

Dette gjør vondt å skrive, men jeg er så trist og lei. Å søke jobber er ingen spøk, det tar både tid og krefter. Jeg har vært til mange jobbintervjuer, de har vært så positive og ivrige til jeg sier jeg har vært med i Sian (Stopp islamiseringen av Norge). Da er det bråstopp og de ser rødt.

Å føle at ingen trenger deg, er en forferdelig følelse. Jeg vet jeg kunne gjort det veldig bra. Jeg er sosial, arbeidsom, reflektert, veldig kreativ og løsningsorientert.

Debattinnlegg

Lena Andreassen Bryne

Jeg gikk ut av alt for ett år siden, da jeg fikk nok. Skal man straffes resten av livet fordi man har gjort en feil, eller har tenkt litt annerledes? Det er jo aldri for sent å komme på bedre tanker? Jeg trodde at når jeg var ute av Sian, ville ting bli så mye lettere, men der tok jeg grundig feil.

Jeg er ikke hvem som helst, jeg har tidligere vært en svært profilert islamkritiker som har vært mye i mediene. Dette begynner å ta på, jeg føler meg ikke lenger så selvsikker som jeg alltid har vært. Jeg føler meg rett og slett ikke bra nok lengre. Jeg har så utrolig lyst på en jobb. Tidligere har jeg jobbet litt som fotograf, det var så utrolig gøy og givende.

I dag skal jeg i et nytt jobbintervju, og har veldig lyst å utelate at jeg har vært med i Sian, men det kan jeg ikke, fordi det å være ærlig om fortid er så viktig. Det er med en klump i magen jeg går til dette jobbintervjuet, for jeg vet jo utfallet. Men jeg prøver for det kan jo hende jeg har flaks.

Jeg vet det er mange der ute som har det som meg, de har en fortid, de får ikke jobb. Dette er kanskje å ta litt hardt i, men vi som har en fortid på ytre høyre fløy, og som man ikke er så stolt av, utsettes ofte for diskriminering.

Det snakkes så mye om at man skal bekjempe utenforskap, gi folk en ny sjanse. Alle har noe godt i seg uansett hva de har vært, ment eller mener politisk.

Jeg håper en dag at noen tør å satse på meg, for jeg er en veldig snill, sosial og arbeidsom person. Man skal aldri dømme folk etter det man leser om de på nettet.

Alle kan gjøre feil.

