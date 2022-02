Ja, Natasja Askelund, kultur er viktig!

DEBATT: Natasja Askelund bommer om politikere og kunst, men hun gjør det med uavhengighet og fra den viktige rabulistens posisjon.

Tore Renberg fikk i 2019 med seg andre musikere, blant dem Janove Ottesen, til 1. mai-konsert for ny politiske styring i Stavanger. Hva sier de dersom det nye flertallet i kommunestyret ikke innfrir?

Hard Olav Bastiansen Stavanger Høyre, varamedlem i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS).

Billedkunstneren Natasja Askelund svinger frimodig pisken over både nasjonale og lokale kulturpolitikere når hun i sin gjestekommentar i Aftenbladet 31. januar hevder at ingen politikere bryr seg om kunst. Verken på høyre- eller venstresiden mener hun å se medspillere. Heller ikke nyslått kulturminister Anette Trettebergstuen har så langt imponert billedkunstneren.

Treffer kritikken? – Vel, noe kan være relevant, interessant og debattskapende. Likevel bommer Askelunds bombastiske nedskytning av politikerne. Kulturpolitikerne er interesserte i kunstfeltet. På tvers av de fleste politiske skillelinjer.

Selv om kritikken bommer, skyter hun fra en posisjon som er viktig for å gi debatten temperatur: rabulistens posisjon.

Fri stilling

Kunstens og kunstnerens frie stilling har lenge stått sentralt, og den er for mange kunstnere selve forutsetningen for deres virke. De vil ikke ha noen bindinger, men selv definere hva de mener er viktig og essensielt. Bare slik kan de stille opp et speil for samfunnet og få oss til å se virkeligheten på en annen måte.

I kulturdebatten velger mange å ta outsiderens posisjon; den som snakker makten midt imot. Natasja Askelund føyer seg fint inn i en slik tradisjon.

Dilemmaet er at store deler av kunstlivet er avhengig av samfunnets aksept og anerkjennelse og statens tilskuddsordninger. Veldig få er som den internasjonale kunstverdenens enfant terrible, Bjarne Melgaard. Han går mot alle strømninger og tjener store penger på sine provokasjoner. Nylig solgte han kryptokunst for over 10 millioner i løpet av et døgn. De som ikke har et like stort navn, kan føle de står i en vanskelig posisjon; skal en bite den hånden som fôrer en, eller skal en bli en skjødehund for makten.

«Kode rød» og støttekonsert

Dilemmaet gjenspeiles også i valgkampen hver gang vi går til stemmeurnene. Før årets stortingsvalg gikk 30 av landets mest kjente forfattere, som Maja Lunde, Karl Ove Knausgård og Jo Nesbø, ut med et klimaopprop. Det var «kode rød» for menneskeheten, og velgerne måtte derfor gi sin stemme til SV, MDG, Rødt eller Venstre.

Hva sier de 30 forfatterne dersom den nye regjeringskoalisjonen – støttet av SV, MDG og Rødt – ikke greier å løse våre globale utfordringer i løpet av sine tilmålte fire år ved makten? Greier de å ta outsiderens posisjon? Makter de å være objektive maktkritikere?

Nedsiden ved å gi et klart formulert råd om hva andre skal velge, er at en også får et ansvar for resultatet. Når kunstnere – i kraft av sin kunstnerrolle – tar partipolitiske standpunkter og gir råd om partivalg, lenker de også seg selv til resultatet.

Et nærliggende lokalt eksempel er engasjementet noen sentrale personer i kulturlivet i Stavanger viste ved forrige kommunevalg. Tore Renberg – som selv stod på Ap’s valgliste i Stavanger – fikk med seg et knippe kjente artister til en konsert. De ville markere at kulturlivet ønsket ny politiske styring i byen. Målet var, ifølge deltakerne, å oppnå bevisstgjøring og forandring.

Ønsket ble oppfylt. Det ble forandring. Byen fikk et nytt styre, med en ny politikk og nye prioriteringer. Ble kulturlivet fornøyd med resultatet noen hadde kjempet for? Det får artistene selv svare på, men det sier seg selv at det er vanskelig å kritisere det en har stått på konsertscenen og anbefalt.

Kamprop

Natasja Askelund har ikke lagt skjul på at hun ved siste valg stemte Rødt, og at hun har hatt sitt tilholdssted på venstresiden, men uten å bli agitatorisk. Hun har heller ikke lagt skjul på at hun er misfornøyd med hva den styrende posisjonen i Stavanger – hvori opptatt Rødt – har oppnådd. Det gjør hun fra en posisjon uten politiske bindinger.

Pandemien avdekket hvor sårbart kunstmiljøet er, og behovet for støtteordninger har vært stort. Her har både høyre- og venstresiden i politikken stilt opp. Det blir noe sjablongmessig å hevde at viljen mangler. Viljen er til stede, men valget av virkningsfulle virkemidler kan være vanskelig.

Askelund avslutter kommentarartikkelen med å rope ut et «leve kunsten». Det er et kamprop som alle kulturpolitikerne i Stavanger også kan stemme i. Sammen med henne.