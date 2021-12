Spekulativt om klima-avkastning

Kjell Traa, Hjalmar Inge Sunde og Ivar Sætre Seniortanken

DEBATT: I en kronikk i Aftenbladet 16. desember uttrykker en skribent fra EV Private Equity at Seniortanken trenger et korrektiv, på bakgrunn av vår uttalte skepsis til et «nåverdi-basert» regnskap for CO₂-utslipp, som etterlyst av adm.dir. Siri M. Kalvig i Nysnø (ref. vårt innlegg i Aftenbladet 7. desember).

Vår vurdering av realismen i et slikt regnskapssystem går ikke lenger enn til å karakterisere det som høyst usikkert, noe representanten fra EV Private Equity også bekrefter i kronikken ... Jo lenger frem man prøver å se, desto større usikkerhet. Og påstanden om at et slikt klimaregnskap er kontrollerbart, tilsvarende som innenfor økonomi og finans, er etter vår oppfatning ikke troverdig.

Både i finansverden og når det gjelder karbonutslipp, er det bunnlinjen som teller, og i vårt innlegg trakk vi fram en nylig FN-rapport, som omhandler metodikk, anvendt på ulike teknologier og sammenlikninger, hvor sluttresultatet er uttrykt som utslipp av

CO₂-ekvivalenter over levetiden.

Vi registrerer for øvrig at innholdet i kronikken i stor grad bærer preg av markedsføring av hva EV Private Equity kan tilby av tjenester, herunder en sky-basert programløsning, som kanskje også imøtekommer Nysnøs behov(?) Intet mindre.

