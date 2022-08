Ros til ord­førere som går i mot sin egen regjering

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) får ros av innsenderen.

Debattinnlegg

Torill Halvorsen

Vi må stoppe opp og spørre når nok er nok. Vi har strømpriser som ikke henger på greip, og det rammer urettferdig. Staten må slutte å snakke om at de følger godt med på utviklingen. Det hjelper ikke dem som sliter. På toppen av alt går renta opp, drivstoffprisene blir ikke lavere, og matvareprisene stiger kraftig.

Var det dette regjeringen hadde i tankene da dere gav så uttrykkelig beskjed om at «nå er det ’vanlige’ folks tur»?

Tillit er noe man gjør seg fortjent til, den tilliten har dere selv klart å fjerne. Vanskelig å stole på det dere formidler. Man trenger ikke å være rakettforsker for å se at dere kan gjøre noe uten å nedsette utvalg, komiteer etc. Jeg håper andre ordførere også tør å stå opp for sine innbyggere, slik Ap-ordførerne i Stavanger og Kristiansand nylig gjorde.

Mitt høyeste ønske er at alle kan gå en litt lysere fremtid i møte.