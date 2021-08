Rydd i din egen bakgård, Bru

DEBATT: Det er pussig at olje- og energiminister Tina Bru bekymrer seg for politikken til et parti Ap ikke ønsker å samarbeide med, mer enn hun bekymrer seg for politikken til det partiet hun selv er avhengig av støtte fra.

«En regjering som er avhengig av Frp vil aldri kunne levere det Rogaland og Norge trenger for å klare å både kutte utslipp og skape jobber», skriver Hadia Tajik.

Hadia Tajik Nestleder, førstekandidat for Ap i Rogaland

Ap går til valg på et regjeringssamarbeid med Sp og SV. Vi aksepterer ikke å skrote EØS-avtalen. Det har vi også vist i en tidligere rød-grønn regjering. Mímir Kristjánsson er hyggelig han, men Ap er ikke interessert i noe politisk samarbeid med Rødt på nasjonalt plan.

Dette vet Bru utmerket godt, men velger likevel å skrive et innlegg totalt uten rot i virkeligheten, hvor hun sår tvil om EØS-standpunktet vårt med henvisning til Rødt. Beleilig nok nevner hun ikke at hennes eget viktigste samarbeidsparti, Frp, ønsker å reforhandle deler av EØS-avtalen, og etter hennes egen logikk dermed skaper usikkerhet om hva Høyre vil gjøre med EØS.

Snakke ned motstanderen

Erna Solberg leder an i det som åpenbart er Høyres strategi i denne valgkampen: Å snakke ned politiske motstandere. En gjennomgang gjort av VG tidligere denne uken viser at Høyre bare i august alene har lagt ut minst 19 Facebook-poster med angrep på og advarsler mot de rød-grønne partiene. Hvorfor ikke snakke om egen politikk i stedet?

Utover Høyres hovedsak om å øke forskjellene enda mer, gjennom å kutte 6 milliarder i skatten til de 1 prosent rikeste, hva vil de egentlig?

Og siden Høyre først er så opptatt av andre partier bør vi få vite hvorfor Tina Bru ikke er mer bekymret over at de er avhengige av Frp, som har klimafornektere i sentrale posisjoner? En regjering som er avhengig av Frp vil aldri kunne levere det Rogaland og Norge trenger for å klare å både kutte utslipp og skape jobber.

Ap går til valg på å mer enn halvere klimagassutslippene frem mot 2030. Samtidig må vi bidra til at det blir skapt flere jobber. Kompetansen vi har bygget opp på sokkelen og gjennom leverandørindustrien, trengs i det grønne skiftet. Tar vi de rette valgene i dag, kan vi i stadig økende grad leve av å kutte verdens utslipp etter hvert som oljeinntektene avtar.

Jeg skulle ønske vi kunne bruke valgkampen til å diskutere hvordan vi får til dette i praksis. Ap går til valg på et program som er proppfullt av gode tiltak for å utvikle hydrogen, havvind, mineraler, reiseliv, og mange av de andre næringene vi skal leve av i fremtiden. Vi har lagt frem en egen vekstplan for Rogaland, med helt konkrete satsinger som Arbeiderpartiet vil gjennomføre for fylket vårt. Det hadde vært interessant å høre Brus syn på disse forslagene.

Tegne skremmebilde

Men Høyre vil tydeligvis ikke diskutere reelle politiske forslag i år, bare tegne skremmebilder uten rot i virkeligheten. Jeg kan betrygge velgerne om at Arbeiderpartiet går til valg på å få folk i jobb, styrke vår felles velferd og kutte klimautslipp samtidig som vi skaper jobber. Og EØS-avtalen skal ligge fast.