Det er krig, men håpet om fred spirer som våren gjennom frosten

KRIG OG FRED: Jeg tror ikke på okkupasjon av annenmanns jord. Jeg tror ikke på voksne mennesker som ikke respekterer grenser, og er villig til å gå over lik. Jeg tror ikke på de som har makt, men gjør alt for å få mer.

Hva tror vi på? Vi tror på fred. Fred er mulig, – tross alt! Det er en tro ingen skal få ta fra oss. Troen er i perioder svak, men likevel sterk som våren, bryter frem og skaper nytt liv.

Leif Magne Helgesen Prest og forfatter

Det undrer meg at voksne mennesker kan gjøre så mye vondt mot hverandre. Det er mer enn vondt. Det er ondskap. Drømmen er ledere som har respekt for de menneskene de er satt til å råde over. Hvorfor skape hat, når fremtid bygges på fred? Hvorfor skrive historien med blod?

Angripere er overgripere. De sterke angriper de svake. Vi mennesker er noen ganger som dyr, bare mye verre. Hva tror vi på? Vi tror på fred. Fred er mulig, – tross alt! Det er en tro ingen skal få ta fra oss. Troen er i perioder svak, men likevel sterk som våren, bryter frem og skaper nytt liv.

I stedet for konflikt og krig burde vi pyntet til fest og invitert til gjestebud. Det tror jeg på. Et måltid hvor vi sitter sammen til bords. Jeg ser for meg et langbord som strekker seg fra Moskva til Kyiv, fortsetter til Donetsk og Minsk, og videre til gatene i Tallinn, Vilnius, Brussel, Paris, Oslo og New York. Tenk å sitte sammen, spise brød og drikke vin. Det er en frukt av jorden og menneskers arbeid for livet. Et måltid for fremtiden. Det gode fellesskap. Det trenger vi.

Kjærligheten er sterkere enn dødens krefter. Gud som Skaper. Vår oppgave er å hjelpe til. Våren kommer. Allerede er det glimt. Fugler synger. Blomster titter frem før snøen har tint. Solen varmer. Jeg tror på våren. Jeg tror på nytt liv. Jeg tror på en ny begynnelse. Fremtiden har begynt. Våren smaker av evig liv.

Russere, ukrainere, amerikanere, israelere, palestinere, skandinaver, franskmenn, rumenere, moldovere, indere, pakistanere, afrikanere, kinesere, albanere, serbere, bosniere, meksikanere, arabere, filippinere, tyskere, nordmenn – vi lever på samme jord! Markblomster på engen. Ulike, men i samme familie.

Jeg tror på mennesker – tross alt! Og jeg tror på Gud. Fremdeles er fred mulig. Det er håpet. Vi folder hendene og tenner lys.

