Jeg er en fattig bussjåfør, når skal det bli min tur?

DEBATT: Som skattepliktig borger og beboer i Norges land undrer jeg meg over hvorfor jeg som lønnsmottaker og sjåfør med normal lønn hos Norgesbuss, og en enkel bolig, skal utnyttes av staten som daglig tjener milliarder på økte avgifter på strøm, bensin og matvarepriser?

Nå lovet Støre under valgkampen at denne gangen var det vanlige folks tur. Det er det jo blitt, men neppe slik vi hadde trodd ettersom vi daglig opplever å betale mere og mere for helt alminnelige ting.

Debattinnlegg

Ronny Hansen Røyneberg

Som grunnlag for min undring kan jeg bruke følgende: Jeg bor i en blokk hvor flere beboere kjører elbiler i høyeste klasse som er unntatt store summer i engangsavgiften, de lader dem med statsstøtte, kjører til halv pris i bompengeringen, og suser av sted ene og alene i kollektivfeltet.

Selv må jeg nøye meg med bil av den fossile brennstoff-typen, knapp reduksjon i bompengeavgiften, snart tredobling av drivstoff prisen og samtidig sitte i mitt hjørnekontor i bussen og se at stadig flere presser meg i kollektivfeltet som er blitt en utvannet vits.

Krigen i Ukraina er tragisk og vi kunne lese her om dagen at det ville være umoralsk å streike i år for mere lønn når andre lider. Men vi lever i et høykostland og bør kunne koste på oss selv å overleve selv om andre også må hjelpes.

Nå synes jeg jammen det er på tide at Støre våkner og viser litt handlekraft i stedet for å «vase vindskitt», som vi sier på Jæren. Sylvi Listhaug mante her om dagen til at regjeringen må vise fornuft og raushet. Hvis ikke blir det uutholdelig for bedriftene i årets lønnsoppgjør, og da synes jeg staten burde starte med en fastpris på bensinpumpene på for eksempel 12 kroner per liter. Det ville gi et rettferdig utslag for alle. Både private og samtlige kommuner/bedrifter bør få samme kompensasjon uansett hvor mye drivstoff de brukte. Resten av prisene kunne raskt og enkelt avregnes hos de aktuelle oljeselskapene.

Men hva vet jeg? Jeg er bare en fattig bussjåfør som forventer et kraftig lønnsoppgjør uten forbehold. Hvis ikke tror jeg og flere med meg at neste gang får vi en regjering av Fremskrittspartiet og Høyre.

