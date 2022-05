Når de søkkrike vil bade

DEBATT: Når vanlige folk får lyst å bade går de til Gamlingen. Året rundt. Eller til svømmehallen. Når de søkkrike får lyst å bade kjøper de en flott og fullt beboelig villa til ni millioner i et av byens beste strøk.

Jeg håper de som skal avgjøre saken setter foten i bakken og sier et rungende nei til Ole Ertvaags søknad. Sett med mine øyne opptrer de søkkrike her uetisk og umoralsk.

Debattinnlegg

Sveinung Bendiksen Stavanger

Så vil de rive den, og bygge seg en privat svømmehall på 237 kvadratmeter. Oi! Jeg glemte at nybygget også skal gi plass til noen spinndyre biler, som den søkkrike har så mange av at han nesten kommer ut av tellingen. Det må vi jo ha forståelse for. For fem år siden kjøpte den søkkrike Ole Ertvaag en annen eiendom for 8,3 millioner kroner ved siden av den eiendommen han vil rive.

Til den prisen antar jeg at heller ikke den boligen var av en slik art som eiendomsmeklerne omtaler som «et prospekt med potensial». Likevel ble den revet. Pytt, pytt. Det var da bare 8,3 millioner kroner. Nok et pytt, pytt, for i rivningssøknaden sto det at ny søknad om å sette opp en ny bolig ville foreligge i 2018. Tja. Det er fire år siden, og noen ny søknad foreligger ikke.

Og for søkkrike Ole Ertvaag og kona er ikke reguleringsbestemmelsene for gjerdehøyde på maks 60 centimeter godt nok. De kan jo risikere at noen av dem som bader på Gamlingen kunne se dem inne på den nær ett mål store eiendommen. Nei da. «Noe høyere enn 600 millimeter» vil de at gjerdet skal være. Hvor mye høyere sier de ingenting om. For de søkkrike kan jo selv 1500 millimeter gå under begrepet «noe høyere».

Om de søkkrikes søknader skal behandles av kommunens administrasjon eller om den går til politisk behandling, vet jeg ikke. Uansett. Jeg håper de som skal avgjøre saken setter foten i bakken og sier et rungende nei! Sett med mine øyne opptrer de søkkrike her uetisk og umoralsk. Vi river ikke fullt brukbare boliger, selv om enkelte søkkrike vil skaffe seg et svømmebasseng. Eiendommen er så stor at det er fullt mulig å grave et hull i plenen, fylle det med vann, bygge et tilpasset hus over, sånn at de søkkrike kan ta seg en svømmetur før frokost uten å måtte gå på Gamlingen. Eller i svømmehallen.