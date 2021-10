Regjeringen snur ryggen til oss studenter

«Studentene er fremtidens skattebetalere og fortjener en regjering som tar oss seriøst», skriver Milan Aran. Her Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum på vei til Slottsplassen.

Debattinnlegg

Milan Aran Unge Høyre

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

DEBATT: Sist Arbeiderpartiet var i regjering, var de blant annet kjent for sine «88 løftebrudd». Denne gangen har ikke tatt mer enn noen uker før den nye Ap-ledede regjeringen leverte sine første nye løftebrudd. I valgkampen har partiet lovet oss studenter å gjøre det lettere å være heltidsstudent og øke studiestøtten. Håpet om 160.000 kr i året ble slått ned før det var gått en måned.

Studenter går i minus hver måned og det er krevende å balansere fulltidsstudier og deltidsjobb. I følge SSB jobber norske studenter nærmere dobbelt så mye mer enn danske og svenske studenter. Som student i Oslo opplever jeg å ha liten tid til å gjøre det jeg egentlig er her for å gjøre: Å jobbe med skole. Støtten i dag er ikke i nærheten av å dekke nødvendige utgifter.

Dagens studiestøtte skaper forskjeller når noen må ofre skole for å få råd til å betale regninger. I tillegg skaper for lav studiestøtte unødvendig mye stress, fordi vi sliter med å få dagene til å gå rundt. Annenhver student sliter psykisk, og et viktig middel for å hindre dette kan være å lette på det økonomiske stresset.

Studentene har vært tydelig om kravet. Opposisjonen har vært tydelig at dette lå i planene for høsten. Likevel velger regjeringen å snu ryggen til oss studenter.

Dersom vi har en ambisjon om å skape de beste forutsetningene for å lykkes i Norge trenger vi en regjering som faktisk innfrir det de lover. Studentene er fremtidens skattebetalere og fortjener en regjering som tar oss seriøst. Den forrige rødgrønne regjeringen var mestre i løftebrudd: Jeg håper å vegne av oss studenter at denne ikke tar opp kampen.