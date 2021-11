Kundeutbytte er kundenes velfortjente avkastning

DEBATT: Takk til Torbjørn Husebø som engasjerer seg i Sandnes Sparebank og i banken sitt kundeutbytte. Det er vi veldig glade for. Dessverre er det store mangler i Husebø sin forståelse av kundeutbytte.

Vi heier på alle sparebanker som innfører kundeutbytte. For det skulle vel egentlig bare mangle at kundene får sin del av avkastningen?

Debattinnlegg

Tomas Nordbø Middelthon Finansdirektør, Sandnes Sparebank

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Først og fremst gir Sandnes Sparebank tilbake deler av overskuddet til de som har bidratt til overskuddet. Kundene med aktivitet, og investorene med kapital (egenkapitalbeviseiere). Årlig får de sin rettmessige del ut fra hvor bra banken har gjort det. Vi er en av få banker i Norge som gjør dette, og det er vi veldig stolte av.

Sparebanker er ikke som andre aksjeselskap. Sparebanker er tuftet på gamle tradisjoner, for Sandnes Sparebank sin del siden 1875. Eierformen er basert på at folk trengte noen til å passe på pengene til de som hadde tilgjengelig likviditet og låne ut til de som trengte lån. Mellomlegget skulle dekke bankens kostnader, og et eventuelt overskudd ble værende igjen i banken som eierløs kapital, såkalt grunnfondskapital.

Det skulle bare mangle

Bankene er avhengig av tillit og soliditet. Med årene har kravene til egenkapital økt, godt voktet av Finanstilsynet. Flere sparebanker har hentet ekstern kapital for å møte økt utlånsbehov. Sandnes Sparebank ble børsnotert i 1995 og utstedte dermed egenkapitalbevis som fritt handles på Oslo Børs. Mengden kapital som er blir hentet er avgjørende for hvor stor andel av banken som er eid via Oslo Børs og av Grunnfondskapitalen. I vårt tilfelle er 64 % eid via Oslo Børs og 36 % eierløs kapital som kundene over tid har bidratt med, men det varierer fra sparebank til sparebank.

Når årets overskudd skal fordeles er det viktig at det holdes tilstrekkelig med penger tilbake for å sikre nødvendig kapital til utlånsvekst i årene som kommer, og at alle soliditetskrav fra Finanstilsynet møtes med god margin. Når det er gjort kan banken betale ut utbytte til eierkapitalen og den kapitalen kundene har bidratt med. Det skulle vel egentlig bare mangle at alle skal få sin del av resultat?

For vår del har vi de siste årene i gjennomsnitt betalt ut i overkant av halvparten av overskuddet. Det er viktig å holde tilbake tilstrekkelig kapital til utlånsvekst, som bidrar til verdiskapning i regionen. Det gir derimot liten samfunnsnytte å ha uvirksom kapital liggende igjen i banken, da er det bedre å dele den ut til kunder og eiere. Kundeutbytte er i tillegg sosialt utjevnende. Det er kun innskudd og utlån opp til to millioner kroner som er grunnlag for kundeutbytte. Det betyr at folk flest får kapitalinntekt, det er omfordeling i praksis. Det er vi veldig stolte av.

Vi deler også ut gaver

I år er kundeutbytte på 2650 kroner per million, altså over 10.000 kroner for en vanlig familie med huslån på 4 millioner (medlåntaker). Sandnes Sparebank deler også ut gaver via bankens gavefond. Hvert år deler vi ut over 10 millioner kroner til samfunnsnyttige formål. Målet er at gavefondet skal skape glede og begeistring. Vi har gitt milliongaver til Sandnes Sparebank Arena, Vitenfabrikken, SUS, Rogaland Teater, lokale eldrehjem, fotballdrakter, turistforeningshytter og så videre. Listen er lang. Det skal vi også fortsette med i fremtiden.

Sandnes Sparebank var sammen med Sparebanken 1 Østlandet de første som innførte kundeutbytte tilbake i 2017. I år er det fjerde året vi betaler tilbake til kundene våre. Sparebanken Vest, Fana Sparebank og Jæren Sparebank har fulgt etter, og det kommer sikkert flere etter hvert. Vi heier på alle sparebanker som innfører kundeutbytte. For det skulle vel egentlig bare mangle at kundene får sin del av avkastningen?

Kundeutbytte er i tillegg sosialt utjevnende. Det er kun innskudd og utlån opp til to millioner kroner som er grunnlag for kundeutbytte. Det betyr at folk flest får kapitalinntekt, det er omfordeling i praksis.