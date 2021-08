Me treng framsynt samferdselspolitikk i Ryfylke

Bjørn Laugaland, Hjelmeland Sp.

Debattinnlegg

DEBATT: Ordføraren i Strand, Irene Heng Lauvsnes, som også er stortingskandidat for Høgre, har i kommentar til Geir Pollestad sitt innspel om samferdselsutviklinga i Ryfylke gjort eit nummer av at noverande regjering har sett i gong nytt ferjesamband på Hjelmeland som snart vert ferdigstilt.

Ho får det til å høyrast ut som ei storsatsing i distriktet vårt. Mitt standpunkt er at ferjer er avleggs der det let seg gjera å erstatta dei med bru …

Det er rett som Geir Pollestad seier at lite skjer, neste større satsing på trygge og sikrare vegar i Ryfylke er ikkje nærmare byggestart og realisering enn før, tvert imot. I førre Nasjonal Transportplan låg Årdalstunnelen inne, no er denne ute or planen. Oppstart og realisering av trygg veg mellom Erfjord og Sand må me framleis venta på, sjølv om planen er klar.

Vidare har diskusjonen om Saudatunnelen drukna i høgrepartia si regjeringstid. I tida då regjeringa med Sp, Ap og Sv styrte fekk me vedtatt realisering av Finnfast, Osberg-prosjektet, Sandsfjord bru, Svotunnelen og ikkje minst Ryfast. Alle store prosjekt som verkeleg har endra kvardagen vår til noko heilt anna og positivt enn det me hadde før.

Noverande regjering fekk altså til to nye ferjestøer og to nye ferjer me helst ikkje vil ha. Me vil byta dei ut med ferjefri veg. Kostnaden med desse nye ferjene inklusiv nye kaiar i eit 30 års perspektiv er vesentleg høgare enn kostnaden med å erstatta ferjene med bruløysing. Er det framtidsretta politikk? Me treng ei ny regjering snarast!