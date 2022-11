KRONIKK: Ved inngang til julebordsesongen spør vi: Hvor full har du tenkt å bli på julebordet i år, og hva påvirker din julebordpromille?

Hvert år opplever ansatte ubehagelige episoder på julebord knyttet til alkoholbruk. Hvordan unngå julebordsfyll og oppnå en julebordpromille du og dine kollegaer lever godt med også etter julebordet?

I en studie om bruk av alkohol i gråsonene mellom arbeid og fritid har vi funnet seks forhold som påvirker hvordan ansatte drikker. Disse forholdene gjelder også for julebord:

Samtidig vet vi fra en studie at når ledere inviterer til julebord, så opplever mange ansatte at det ligger en forventning om at de bør stille opp på festen. Dersom kollegaer inviterer til julebord oppleves det mindre forpliktende.

I lys av god, norsk julebord­tradisjon er det ofte ledere som er vertinne/vert. Ledere er den gruppen som oftest inviterer til arrangement hvor det blir servert alkohol i arbeidssammenheng. Invitasjonen er naturligvis ment som et inkluderende tiltak og belønning for årets arbeidsinnsats.

En studie viser at det å bygge relasjoner til kollegaer og ledere over et glass vin eller øl er av stor betydning, også med tanke på karrieremuligheter. På julebordet kan nye jobb-prosjekter bli tema og gi anledning til å posisjonere seg overfor leder.

Mange ansatte opplever at julebordet er en krevende øvelse, men likevel en feiring som man bør delta på og vise takknemlighet for. På julebordet får du anledning til å vise deg fra en mer uhøytidelige side og by på andre sider av deg selv.

Den siste tiden har vi lest om to mannlige kjendiser som har kommet med rasistiske uttalelser i alkoholberuset tilstand. Uten å legge all skyld på alkoholen, så vil det å miste hemninger på julebordet, si eller gjør ting vi tenker er morsomt, kunne få store konsekvenser utover skammen dagen derpå.

Overgangen fra å være en lystig ansatt til en pinlig beruset ansatt kan imidlertid gå raskt. Ett glass for mye kan føre til at impulsene får overtaket og ubehagelige episoder kan inntreffe.

I likhet med de fire middelaldrende, litt trøtte, mannlige lærerne i den danske filmen «Et glass til» av Thomas Vinterberg, har mange erfart at «litt» promille gjør selvtilliten høyere og skuldrene lavere. Ofte synes vi at egen og andres fremtoning blir morsommere med promille. Og lystige ansatte er jo et ypperlig utgangspunkt for et kjekt julebord.

Fra studier vet vi at den fysiske avstand til arbeidsplassen medfører et mer løssluppent alkoholforbruk. Julebordet er likevel en del av jobben, og som deltaker på festen har du fremdeles rollen som ansatt eller leder.

Har vi regler å følge?

De færreste ønsker å drikke alkohol på en slik måte at det blir ubehagelig for kollegaer. Fulle ansatte kan i tillegg påvirke omdømme til bedriften og koste samfunnet dyrt.

For å skape et kjekt julebord for alle ansatte kan en diskusjon i kollegagruppen i forkant av julebordet være nyttig. Husk at jo dyrere og vanskeligere tilgjengelig alkoholen er, desto mindre drikking. Hva er ok julebordpromille og hvilken oppførsel legger en demper på julebordet? Regler for julebordet er mye enklere å lage «i fredstid» før julebordsesongen, enn etter en ubehagelig hendelse på julebordet.

Vi vet at 9 av 10 ansatte ønsker retningslinjer for alkoholbruk i ordinær arbeidstid, og at 7 av 10 ønsker retningslinjer i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid.