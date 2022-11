De fattiges løsning er best for alle prematurt fødte barn

KRONIKK: Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå konkludert med at hud-mot-hud er bedre etter tidligfødsler enn moderne kuvøser.

Hud-mot-hud-omsorg for tidligfødte barn ble brukt i fattige land som ikke hadde kuvøser. Nå anbefales metoden også i rike land.

Karoline Lode-Kolz Barnelege og klinisk nevrofysiolog, SUS; phd.-kandidat, UiS

Siren Rettedal Nyfødtoverlege, SUS; professor i nyfødtmedisin, UiS

Hanne Markhus Pike Barnelege, SUS

Kirsten Engstøm Forsknings- og fagsykepleier, nyfødtintensiven, SUS

Henriette Tokvam Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, SUS

Karen Instebø Spesialist i klinisk nevropsykologi, leder for spesialpoliklinikken psykisk helse barn og unge, SUS

Fikk du med deg det som skjedde ute i verden i forrige uke? Menneskene på jorda passerte 8 milliarder. Det ble varmet opp til fotball-VM i Qatar. Krigen raste videre i Ukraina, med rakettnedslag i Polen. Klima­aktivister forsøkte å lime seg fast til Munchs «Skrik».

Minnet etter pandemien blekner raskt i bevisstheten vår når stadig nye bekymringer kommer til. Jorden kan oppleves som en skute uten kurs, i en ellevill storm, der mannskapet springer i alle retninger med sine overbevisninger og prioriteter uten lysglimt i sikte.

Men, – midt oppi alt dette kaoset har det denne uken skjedd en liten revolusjon som vil påvirke livet til mange på en god måte. Uavhengig av hvor på denne planeten man blir født, fattig eller rik, for tidlig eller til termin, har noe forandret seg.

Dette har kunnet skje fordi mennesker fra alle verdens kontinenter, uavhengig av religion, politisk overbevisning eller økonomiske interesser, har forent seg rundt et felles ønske: Å kunne tilby de mest sårbare av de nyfødte barna en bedre velkomst inn i verden og gi dem en mulighet bedre liv.

Kenguru-mor-omsorg

Barnedødeligheten har i årevis herjet på overbefolkede nyfødt­avdelinger i lavinntektsland, der tilgang til god hygiene er luksus og mangel på medisinsk utstyr et faktum. Jordmødre, sykepleiere og leger verden rundt har over tid observert de nyfødte premature – altså for tidlig fødte barn – gjort seg opp tanker, prøvd ut teorier, forsiktig og utforskende – først i det stille, i Colombia, Sør-Afrika, Etiopia og Vietnam, deretter med en mer systematisk vitenskapelig tilnærming.

Man skjønte at prematurt fødte barn som ble lagt hud-mot-hud med mor, hadde større sjanser for å overleve enn de som fikk standard behandling i kuvøse eller seng.

Kangaroo Mother Care (kenguru­mor-omsorg) er definert som kontinuerlig hud-mot-hud-kontakt mellom mor og barn som startes på sykehuset og fortsetter hjemme, med tilpasset oppfølging og tilrettelagt morsmelk og amming.

Metoden ble anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2003, – hos stabile premature som allerede hadde levd noen timer, uker eller dager. Målet var å minske dødeligheten i lavinntektsland. Problemet var bare det at mange av barna ikke overlevde de første dagene og derfor aldri fikk dra nytte av Kangoroo Mother Care.

Øyeblikkelig hud-mot-hud er

slett ikke de fattiges løsning,

men tvert imot det beste

vi kan ønske for alle barn.

Høyteknologi var ikke best

Barnelegen Stéphane Tarniers over hundre år gamle kuvøse.

Dagens moderne kuvøser åpner for litt hudkontakt, men ikke mye. Og de koster gjerne 20.000 kroner per stykk.

Kunnskapen økte om fordelene med hud-mot-hud-kontakt for disse små: Mer stabil kroppstemperatur og hjerte- og pustefrekvens, mindre infeksjoner, mer morsmelkproduksjon og større vekt­økning, bedre tilknytning mor–barn, mindre gråt under smertefulle prosedyrer, bedre søvn.

Så hvorfor ikke tilby dette til de svært premature barna straks de var født? Var det i det hele tatt mulig? Var det trygt?

I høyinntektsland måtte vi også krype til korset og vedkjenne at vårt tekniske utstyr ikke gjorde hele jobben: Barn, ungdom og unge voksne født prematurt fikk i større grad enn sine jevnaldrende skrevet ut medisin for utviklings­forstyrrelser og psykiske lidelser.

Verdens helseorganisasjon startet i 2017 en studie i lav- og mellominntektsland der prematurt fødte barn med fødselsvekt fra 1–1,8 kg øyeblikkelig ble lagt hud-mot-hud etter fødsel. Resultatene ble raskt så tydelige at studien måtte stanses tidligere enn planlagt, det ble uetisk å fortsette da øyeblikkelig hud-mot-hud etter fødsel ga 25 prosent lavere risiko for å dø.

Stavanger universitetssjukehus og Karolinska Institutet i Stockholm inngikk et samarbeid og startet opp en studie i 2018 kalt Immediate Parent Infant Skin-To-Skin Study (IPISTOSS) hvor premature barn født mellom svangerskapsuke 28 frem til 33 ble lagt hud-til-hud umiddelbart etter fødsel og lå hud-mot-hud de 6 første timene. Vår studie gikk parallelt med studien gjennomført av Verdens helseorganisasjon og brukte i stor grad samme type studieprotokoll.

Dette var en helt ny prosedyre for så premature barn, og den krevde mye forberedelse med simuleringstrening på forhånd. De første resultatene våre, nylig publisert, viser at selv i høyinntektsland er øyeblikkelig hud-mot-hud det beste for disse barna. Metoden er ikke bare trygg, men gir også stabil temperatur-tilpasning etter fødsel, med mindre variasjoner enn ved standard kuvøsebehandling. Man ser også fordeler med regulering av pust og puls i de seks første levetimene.

Fedre har også hud.

Et globalt gjennombrudd

Så hva skjedde i forrige uke? Jo, 15. november publiserte Verdens helseorganisasjon nye retningslinjer for hele verden, hvor øyeblikkelig hud-mot-hud fra og med er den nye gullstandarden. Øyeblikkelig hud-mot-hud er slett ikke de fattiges løsning, men tvert imot det beste vi kan ønske for alle barn. E’ de’ ikkje sjynt?

Takk til foreldre og barn i Stavanger og Stockholm, og i India, Malawi, Nigeria, Ghana og Tanzania, som stilte opp i studiene! Takk til helsepersonell som dag og natt tok utfordringen og passet på at alt gikk bra! Takk til dere som fikk ideen, og som våget å utfordre inngrodde, gamle vaner!

Sammen er vi mennesker sterke. Når vi våger og vil, kan vi holde stø kurs i stormen og finne veien gjennom kaoset.