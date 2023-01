Mange mener noe om Dr. Dropin, men hva mener Klepp kommune?

DEBATT: Fastfood er lite sunt, men kan være både billig, godt og praktisk – i små mengder. «Fastfood-legetjenester» kan for noen oppleves som praktisk, men er verken sunt eller godt – og også veldig dyrt.

Det viktigste spørsmålet i denne debatten er om Klepp kommune skap bruke skattebetalernes penger på en fastfood-legetjenester eller på å styrke fastlegeordningen?

Morten Munkvik Fastlege og spesialist i allmennmedisin, PhD

Peter Christersson Fastlege, spesialist i allmennmedisin og hovedtillitsvalgt for legene i Stavanger kommune

Forskning slår klart fast at et langvarig lege-pasientforløp gir lavere dødelighet, mindre bruk av legevakt og færre sykehusinnleggelser. Drop-in, drive-in eller engangslegetjenester fører til det motsatte. Det er verken god medisin eller god samfunnsøkonomi.

Det norske helsevesenet har alltid behov for å utvikle seg videre. Aktører som er med på å bedre fremtidens helsetjeneste vil alltid være velkomne. Nøkkelområder kan være både teknologi og innovasjon. Hvordan Dr. Dropin mener at de bidrar i positiv retning i denne forbindelse klarer vi ikke å se. Fastlegemangelen er dramatisk, men løsningen ligger ikke i de kjappe løsningene.

Det er interessant at denne debatten har foregått mellom fastleger, Civita, Dr. Dropin og NHO. En viktig aktør mangler – Klepp kommune. Det viktigste ideologiske spørsmålet her, dreier seg ikke om Dr. Dropin og deres tilbud. Det er om Klepp kommune skal bruke innbyggernes skattepenger på kostbare fastfood-legetjenester eller på å rekruttere til, og stabilisere fastlegeordningen i kommunen. Var det ikke slik at Klepp kommune aktivt valgte å takke nei til et initiativ som hadde gitt to nye fastleger?