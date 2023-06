Slik er vår drømmeskole

DEBATT: Takk for oppfordringen, Lotte Hansgaard og Ingvild Sørensen. Vi er glade for å høre at dere er i gang med en viktig snuoperasjon i skolen, og for at dere er åpne for ønsker fra oss som jobber der.

Vi drømmer om en jobbhverdag med mulighet til å se og følge opp alle elevene våre, både de som roper høyt og de som roper stille.

Birte Vestersjø Lærer, Stavanger

Guro Fyllingen Johnsen Lærer, Stavanger

Vi er kontaktlærere på en barneskole i byen og er så heldige å være kontaktlærere til en gjeng med nydelige barn. De får oss til å føle oss som superstjerner hver dag. Vi trives veldig godt på skolen, men gjennom 14 års erfaring fra ulike trinn og skoler, ser vi et forbedringspotensial i Stavangerskolen. Vi har mange drømmer for skolen, her er våre topp tre ønsker.

Hjelp og veiledning

Vi ser en økning i elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring i skolen, blant annet som en konsekvens av mangel på plasser i spesialavdelinger. I slike saker har elevene ofte omfattende vansker med å fungere optimalt i normale klasser, og har behov for voksne med spisskompetanse på hvordan de skal møte og tilrettelegge for dem. Vi som lærere opplever ofte å komme til kort, både i form av kompetanse og kapasitet til å kunne tilrettelegge for elevene med særskilte behov innenfor de rammene vi har i ordinær skole. I slike saker er vi avhengig av støtte og hjelp fra andre instanser med spesialkompetanse på denne problematikken. For at hjelpen skal oppleves reell ønsker vi oss at de jobber tettere på skolen.

Andre yrkesgrupper inn i skolen

Vi ser også en generell økning i elever med psykososiale vansker som blant annet kan føre til sekundære vansker med atferd, regulering, skolevegring, angst og sosial fungering. Dette er utfordringer som tar opp ressurser i skolen, som igjen går på bekostning av elevenes faglige opplæring og oppfølging.

Slik vi ser det ville den ideelle løsningen vært om det ble opprettet øremerkede stillinger på hver skole som er dedikert til andre yrkesgrupper med spesiell kompetanse på psykososiale vansker, som for eksempel sosiallærere, flere miljøterapeuter, flere helsesykepleiere og skolepsykologer.

Mindre klasser

Elever som av ulike årsaker faller fra i skolen oppgir at de føler de ikke er blitt sett eller fulgt opp i god nok grad. Som vi nevnte ovenfor er det enkelte barn som tar opp mye ressurser. Vi drømmer om en jobbhverdag med mulighet til å se og følge opp alle elevene våre, både de som roper høyt og de som roper stille. Når man har klasser på opp mot 30 elever må man dessverre prioritere, og det er vondt å ikke rekke over alle. Vårt siste ønske er klasser med færre elever.

Som dere, heier vi på at Stavanger skal bli landets beste barneby. For at vi skal få til dette ønsker vi oss hjelp og veiledning i enkeltsaker, flere yrkesgrupper inn i skolen og klasser med færre elever.