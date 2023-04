En halvpart overvåker den andre halvparten i Norge

DEBATT: Et godt fungerende byråkrati er nødvendig og er et gode for et moderne demokrati. Et dårlig fungerende byråkrati er derimot en destruktiv kraft som kan virke direkte samfunnsnedbrytende. Noe saken med vinflaskene brukt som lysestaker er et eksempel på.

I et land der altfor mange har jobber der de gjør helt unyttig arbeid, er det ingen overraskelse at det kan bli reaksjoner på vinflasker brukt som lysestaker, skriver innsenderen.

Stein Olav Kåsa Industri -og Næringspartiet Telemark

Dessverre har det norske byråkratiet utviklet seg i feil retning i noen tiår. Når vi Hydro-ungene hadde sommerjobb på Hydro på Herøya i Porsgrunn på 80 tallet, la vi merke til at det var svært mange som bare drev rundt og knapt gjorde et arbeidsslag.

På det neste jobbet det 6500 mennesker på Herøya. En god del av dem hadde lite eller ingenting å gjøre i det etablerte arbeidslivet, men i likhet med oss andre stemplet de ut og inn og sto i kø på lønningskontoret en gang i måneden. I så måte tok Hydro et viktig samfunnsansvar og ga utsatte grupper et viktig tilbud. I dag har stat og kommune tatt opp i seg denne oppgaven.

Prosedyre på prosedyre på prosedyre

Oppkommet av VTA -tiltak, tiltaksbedrifter og støtteordninger i dette landet er simpelthen imponerende. Så langt kan alle være enige om at dette er et ubetinget gode for den generelle samfunnsutviklingen.

Mange av disse jobbene har selvsagt en lav verdi om vi legger ren bedriftsøkonomi til grunn, men det veies opp av den sosiale gevinsten ved at utsatte grupper opplever økt egenverdi, tilhørighet og mestring. Simpelthen god sosialmedisin ville trolig salige Per Fugelli ha kalt det. Denne utviklinger er noe vi kan være stolte av som samfunn.

Saken med stearinlysene på Matros er et godt eksempel på det stadig økende antallet saker der offentlig forvaltning opptrer utilbørlig og næringsfiendtlig, ved at de tolker regelverket på dårligst tenkelig måte. På sedvanlig vis går det også her utover en næringsdrivende. Denne utviklingen bør få en del varsellamper til å blinke.

Dersom man løfter denne lokale idiotsaken opp på et samfunnsmessig nivå, er denne et symptom på en utvikling der vi som nasjon har utviklet oss fra et industrisamfunn til et samfunn der vi den ene halvparten av oss, skriver rapporter om den andre.

Offentlig sektor har utviklet seg til et New Public Management-mareritt der al oppmerksomhet er på prosedyre, kontroll og rapportering. I mange etater sitter det byråkrater som på ramme alvor utarbeidet prosedyrer for hvordan prosedyrene skal revideres. Som en logisk oppfølging av dette må det selvsagt utarbeides et rapporteringsregime som omfatter prosedyrer for prosedyrer for revidering av førstnevnte prosedyrer.

Unyttig arbeid

Den amerikanske antropologen og forfatteren David Graeber skrev i 2018 boken Bullshit Jobs, der han postulerer at stadig flere arbeidstagere i Vesten utfører fullstendig unyttig arbeid.

Graebers definisjon av uttrykket er en jobb som innebærer meningsløst og unødvendig arbeide der arbeidstageren føler en indre forpliktelse til å late som jobben faktisk har en mening. Han viser også til undersøkelser fra Nederland og Storbritannia der ca. 40 prosent av arbeidsstokken mener at denne definisjonen er en god beskrivelse av deres daglige dont.

Med vår stadig esende offentlige sektor er det all mulig grunn til å tro at tallene ville være enda dystrere her hjemme. For det er nemlig i offentlig sektor vi finner desidert flest «bullshit Jobs». I det private næringslivet har man nemlig ikke råd til å holde seg med arbeidstakere som ikke bidrar til bunnlinja.

Fyren jeg jobbet sammen med i skipningsavdelingen sommeren -89 klarte fint å håndtere både kost og malerpensel, selv om den halve flasken med 60 prosent han alltid hadde på innsiden av kjeledressen, som oftest var tom i god tid før lunsj. I så måte utfylte han en funksjon som faktisk var til nytte for bedriften.

Det er langt mer enn hva man kan si om store deler av bullshit-jobberne i offentlig sektor. Det blir spennende å se hva som skjer dersom våre politikere klarer å søle bort statsfinansene på havvind og subsidier slik at «The bullshit Army» må forlate sine elfenbenstårn.

La oss håpe at det fortsatt finnes industri i dette landet om 20 år og at disse står klare med malerpensel og kost. Om de har med seg en halv Chablis på lomma synes jeg vi som samfunn skal unne dem det.

PS! Dersom noen synes det kan være en god idé og opprettholde både oljenæring og fastlandsindustri, nettopp for å forhindre avindustrialisering og bunnskrapet statskasse bør dere stemme INP ved høstens valg.

Utvikle, ikke avvikle!