Norge trenger gode ideer fra Rogaland

DEBATT: Omstillingen norsk næringsliv skal gjennom er spesielt synlig i vår region. En rekke bedriftseiere fra Sandnes trekker fram det gode samarbeidet mellom politikere og næringsliv i Sandnes i et innlegg i Aftenbladet 12. mai.

«Norge trenger flere gründere for å lykkes i det grønne skiftet», skriver Kari Holmefjord Vervik.

Kari Holmefjord Vervik Regiondirektør, Innovasjon Norge Rogaland

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Godt samarbeid mellom politikere, næringsliv og det offentlige blir en nøkkel i årene som kommer. Dette gjelder ikke minst for gründerne, som vi trenger flere av framover, også fra vår region.

Norge skal gjennom en dobbel omstilling de neste årene. Ikke bare skal vi gjennom den samme omstillingen som alle andre land hvor vi skal fornye næringslivet vårt, men vi skal også erstatte det næringslivet som har betydd mest for Norges velstand og framgang, nemlig olje- og energinæringen med noe nytt og bærekraftig. Hele Norge må bidra i omstillingen, spesielt vår region.

Norges behov for fornying og et grønnere og mer bærekraftig næringsliv vil gi store muligheter for de som vil ta steget og starte egen bedrift.

Samfunnets holdning til de som ønsker å starte eget selskap har gått gjennom en stor endring de siste årene, og selv om det ikke er veldig lenge siden 1987, da Kunnskapsforlagets fremmedordbok definerte en gründer som «en person som etablerer et svindlerforetak» er det langt unna hvordan vi ser på gründerne i dag. I dag er gründere nøkkelen til å lykkes i omstillingen, som med gode ideer og løsninger kan bane vei for bærekraftige løsninger og ambisiøse selskaper som lykkes med sine prosjekter.

Færre vil starte egen bedrift

Norge har aldri hatt flere enhjørninger, altså unge selskaper som verdsettes til over en milliard dollar. En av disse enhjørningene, Autostore fra Nedre Vats, er blant de få enhjørningene som ikke er fra Oslo eller omegn. Selskapet sto for en av tidenes største børsnoteringer da de debuterte på Oslo Børs i oktober 2021, og selger i dag sitt robotiserte lagersystem til hele verden.

Til tross for at både Norge og Rogaland har sine enhjørninger, er vi i Innovasjon Norge bekymret over trenden i den norske gründerånden. En rapport fra Global Entrepreneurship Monitoring viser at oppstartsaktiviteten i Norge i dag er lavere enn i 2019. Samtidig ser vi at den går opp i land vi ofte sammenligner oss med, som Sverige, Tyskland og Storbritannia. Der har antallet gründere økt kontinuerlig siden koronautbruddet i 2019.

Norge trenger flere gründere for å lykkes i det grønne skiftet. Vi trenger flere ben å stå på i årene som kommer, spesielt her i fylket.

Gode muligheter

Norges behov for fornying og et grønnere og mer bærekraftig næringsliv vil gi store muligheter for de som vil ta steget og starte egen bedrift. Her i regionen er det flere spennende selskaper som viser hvor langt man kan nå med en god idé. Autostores robotlager er allerede nevnt, og i Sandnes lager Beyonder batterier av sagflis. I Stavanger har teknologiselskapet Shipshave utviklet en robot som renser skipsskrog for blant annet alger og rur, alt mens fartøyet er i fart. Vi i Innovasjon Norge hjelper selskaper med gode ideer hver eneste dag, men vi vil hjelpe enda flere.

På mandag 15. mai legger Innovasjon Norges direktør Håkon Haugli fram sin årlige innovasjonstale som kan følges på våre kanaler på nettet og sosiale medier.